Federer: 'Trận đấu với Nadal hấp dẫn như mong đợi'

"Tàu tốc hành" cho rằng chiến thắng trước kình địch ở bán kết Wimbledon sẽ là một trong những trận đấu anh nhớ nhất.

"Nó đã hấp dẫn đúng như danh tiếng của nó, đặc biệt từ khi bước ra khỏi những cánh cổng, cả hai chúng tôi đều thi đấu tốt. Rồi mọi thứ đạt tới đỉnh điểm với một game cuối điên rồ với một vài pha giằng có khó khăn. Trận đấu có mọi yếu tố cần thiết khi kết thúc, điều làm nên sự tuyệt vời của nó. Lúc đó, tôi chỉ an tâm khi mọi thứ đã trôi qua", Roger Federer nói.

Federer cho rằng anh đang rất tự tin trước trận chung kết với Djokovic. Ảnh: AFP.

Federer thắng Rafael Nadal 7-6, 1-6, 6-3, 6-4 để vào chung kết gặp Novak Djokovic. Tay vợt Thụy Sỹ đang hướng đến danh hiệu Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp. Anh cho rằng chiến thắng trước Nadal sẽ cho bản thân sự tự tin khi bước vào chung kết.

"Nó cũng giống như khi ở trường. Bạn không đọc nhiều sách trong ngày thi. Tôi không nghĩ bản thân còn nhiều điều phải làm trên khía cạnh tập luyện. Rõ ràng là việc đó đã được hoàn thành trước. Tôi nghĩ đó là lý do khiến tôi có màn trình diễn tốt hôm nay. Tôi đã thi đấu ổn định trong năm nay, giành chiến thắng ở Halle lần thứ 10 vào tháng trước, các ngôi sao lúc này đang xếp hàng ngay ngắn. Từ góc độ đó, tôi có thể bước vào mọi trận đấu với sự tự tin", Federer chia sẻ về bản thân.

Federer, người sẽ bước sang tuổi 38 trong gần một tháng tới, sẽ trở thành tay vợt lớn tuổi nhất đánh chung kết Wimbledon sau Ken Rosewall vào năm 1974. Tuổi tác không thể ngăn anh đạt kỷ lục vào chung kết giải Grand Slam trên sân cỏ lần thứ 12 nhưng Federer cho rằng giờ chưa phải lúc mở tiệc.

"Tuổi tác ngày càng tăng. Tôi biết là bản thân chưa hết thời. Không có lý do để mở tiệc từ tối hôm nay hoặc quá xúc động, quá vui vì chiến thắng này dù tôi đang cực kỳ hạnh phúc. Tôi nghĩ bản thân có thể làm điều đó vì có đủ kinh nghiệm cho cả hai trường hợp. Nếu giải đấu đã kết thúc, mọi thứ bây giờ sẽ khác. Tôi sẽ nói chuyện theo cách khác, cảm xúc cũng rất khác. Nhưng không may, hoặc may mắn, là vẫn còn một trận nữa", Federer nói.

