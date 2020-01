Federer thoát hiểm ở vòng ba Australia Mở rộng

AustraliaTay vợt Roger Federer thắng trận thứ 100 tại giải khi hạ John Millman 4-6, 7-6(2), 6-4, 4-6, 7-6(8) hôm 24/1.

Bị dẫn 4-8 trong loạt super tie-break "chạm 10" ở set cuối, Federer tưởng như sẽ lần thứ hai bị Millman loại tại Grand Slam. Nhưng đúng vào thời khắc khó khăn nhất, "Tàu tốc hành" thể hiện bản lĩnh bằng việc giành sáu điểm liên tiếp để thắng ngược 10-8, khép lại trận đấu dài hơn bốn giờ đồng hồ.

Roger Federer 3-2 John Millman

Federer từng bị Millman loại ở vòng bốn Mỹ Mở rộng 2018, nên rất thận trọng trong lần tái đấu tại Grand Slam. Thế trận, lần này, không khác nhiều so với trận đấu tại New York cách đây một năm rưỡi. Millman chơi bền bỉ và tỏ ra lợi hại trong những pha thuận tay cũng như trái tay chéo sân, còn Federer đánh lỗi nhiều. Khác biệt chỉ đến ở những điểm số cuối cùng trong trận. Khi ở gần thất bại, Federer chơi nắn nót và đầy toan tính, khác hẳn so với trận thua ở Mỹ Mở rộng 2018.

Federer chỉ cách thất bại hai điểm số ở trận gặp Millman. Ảnh: AP.

Millman sớm dẫn 3-0 rồi 5-2 trong loạt super tie-break. Federer gỡ lại 4-5, nhưng Millman ghi liền ba điểm winner, hai trong số đó đến từ những pha móc bóng phản công. Bị dẫn 4-8, Federer tràn lưới thành công trước khi thắng cả hai điểm giao bóng của Millman nhờ những cú đánh ra ngoài của đối thủ. Cầm giao bóng khi bị dẫn 7-8, Federer thắng tiếp hai điểm nhờ một pha cài bóng ngắn và một tình huống lên lưới. Ở match-point đầu tiên, "Tàu tốc hành" kiên cường phòng ngự, trước khi bắt bài pha đè bóng trên lưới của Millman và phản công ghi điểm winner.

Sau trận, Federer thừa nhận chiến thắng có phần may mắn. "Thật may là anh ấy đã chọn sai hướng đánh ở pha dứt điểm cuối cùng", anh nói vui về tình huống bắt bài đối thủ. "Bị dẫn 4-8, tôi đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích trong phòng họp báo về thất bại. Millman đã chơi rất tốt, anh ấy không cho tôi chơi theo cách tôi muốn. Không lúc nào tôi cảm thấy thoải mái trong những pha bóng ở trận này".

Millman gây áp lực lớn lên Federer trong cả trận. Ảnh: AP.

Sức ép lớn liên tục đè nặng lên Federer trong cả trận. Ở set một, tay vợt Thụy Sĩ mất game giao trước và bị dẫn 2-5. Federer thắng lại game đỡ bóng và gỡ 4-5, nhưng thua trắng game giao kế tiếp và mất set đầu với tỷ số 4-6.

Sang set hai, Millman giữ game rất chắc và kéo Federer vào loạt tie-break. Tại đó, Federer sớm thắng hai điểm giao bóng của đối thủ để dẫn 4-1, trước khi thắng 7-2 trong loạt đấu. Khi chủ nhân 20 Grand Slam đoạt game giao quyết định của Millman ở set ba để thắng 6-4, nhiều người đã nghĩ về tấm vé đi tiếp sau bốn set cho Federer.

Nhưng Millman cũng thể hiện tinh thần quật khởi khi bị dồn vào chân tường. Tay vợt số 47 thế giới, dù liên tục bị dẫn 0-30 ở các game giao, vẫn giữ game thành công trước khi thắng game đỡ bóng duy nhất trong set để kéo Federer vào set quyết định.

Bản lĩnh của tay vợt chủ nhà khiến Federer nao núng. Tay vợt số ba thế giới liên tục đánh hỏng đầu set năm và mất game giao. Nhưng khi nắm lợi thế, Millman lại chơi không tốt như khi bị dồn vào thế khó. Tay vợt Australia mất game giao ngay sau đó, rồi bỏ lỡ hai break-point và để Federer dẫn 4-3 trong set năm. Loạt super tie-break được cần đến và ở đó, Millman đã không kìm được nước mắt khi đánh rơi chiến thắng.

Chiến thắng thứ 100 tại Australia Mở rộng đến không dễ dàng với Federer. Ảnh: AP.

Trận đấu kết thúc lúc nửa đêm tại Australia, nhưng không khán giả nào bỏ về sớm. Hai tay vợt, một người là chủ nhà, một người là thần tượng lớn nhất của khán giả Melbourne, đã cống hiến trận đấu kịch tính nhất ngày thi đấu. Federer ghi 62 winner nhưng cũng mắc tới 82 lỗi đánh hỏng. Trận này, "Tàu tốc hành" không áp đảo đối thủ trong các loạt bóng bền, nhưng chơi khôn ngoan. Mỗi khi có cơ hội, anh đều cài bóng ngắn bằng những cú cắt trái để kéo đối thủ lên lưới trong thế bị động. Millman, vì thế, chỉ thắng 38% điểm trên lưới ở trận này.

Federer trở thành người đầu tiên thắng 100 trận tại Australia Mở rộng. Ở vòng bốn, anh sẽ gặp hiện tượng của giải, Marton Fucsovics.

Nhân Đạt