Federer loại Nadal ở bán kết Wimbledon

Tay vợt người Thụy Sỹ thắng sau hơn ba giờ tranh tài tối 12/7, với tỷ số lần lượt là 6-7, 6-1, 3-6 và 4-6.

Nadal 1-3 Federer

Trận bán kết hai Wimbledon 2019 không hấp dẫn như kỳ vọng của người hâm mộ. Rafael Nadal, với lợi thế vượt trội về thành tích đối đầu, không thể biến lợi thế tâm lý từ Roland Garros thành chiến thắng. Trước Roger Federer, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ chơi tốt trong đúng set hai, trước khi mất lợi thế sớm ở hai set cuối và chịu gác vợt trong vòng bốn set.

So với thời đỉnh cao, cả Nadal lẫn Federer tối 12/7 đánh không tốt bằng. Tờ Guardian đặt câu hỏi: "Liệu đây có phải cuộc thư hùng đỉnh cao mà chúng ta chờ đợi?" Nhật báo nước Anh lấy ví dụ về tình huống trong set bốn, khi tỷ số là 3-5 nghiêng về Federer. "Tàu tốc hành" có tới hai match-point trong game đỡ bóng này nhưng không tận dụng được lần nào. Trước một Nadal không quá xuất sắc nhưng lì lợm, Federer bỏ lỡ thêm hai match-point nữa, và phải chờ tới khi đối phương đánh hỏng ở game thứ 10 mới có lần thứ 12 vào chung kết Wimbledon.

Niềm vui chiến thắng của Federer. Ảnh: AFP.

Nadal và Federer bắt đầu trận đấu theo cách đỡ mất sức nhất có thể. Cả hai hầu như không cố thắng game đỡ bóng trong set đầu. 12 game của set này kéo dài trong 45 phút, trong đó có tới năm game trắng và ba game kết thúc mà người thua chỉ giành nổi một điểm. Ở tuổi 33 và 37, số hai và số ba thế giới hiểu rằng họ phải phân phối sức hợp lý, nếu không muốn "bốc hơi" dưới cái nóng hơn 25 độ C ở sân Trung tâm.

Trong cuộc chiến mang tên kinh nghiệm, Federer tỏ ra nhỉnh hơn. Anh đủ dẻo dai để thực hiện đều đặn tám lần lên lưới mỗi set, gấp ba lần so với Nadal, dù là người chạy nhiều hơn. Sau khi để Nadal thắng set hai dễ dàng, FedEx luôn chọn game đỡ bóng thứ hai ở hai set còn lại để bung sức, hòng đoạt break-point. Cả hai lần, tay vợt sở hữu 20 Grand Slam đều thành công. Trong set ba, anh bình tĩnh gỡ hòa 30-30, khi đang dẫn 1-2, trước khi thắng game bằng cú trái trên lưới. Ở set bốn, Federer dẫn sâu 15-40, và đến break-point thứ hai, anh đoạt được.

Trước lần đọ vợt thứ 40 với Nadal, Federer tự tin tuyên bố: "Kết quả ở Wimbledon sẽ khác Roland Garros". Trong hơn ba tiếng so tài, "Tàu tốc hành" chứng tỏ anh không nói suông. Bằng kỹ năng bỏ nhỏ trên lưới và những cú dọc dây hóc hiểm từ cuối sân, Federer khiến vũ khí mạnh nhất của Nadal - thể lực - không có đất diễn. Thời khắc duy nhất, người hâm mộ thấy tay vợt xứ bò tót trở về đúng hình ảnh chiến binh là ở cuối set bốn, lúc bị dồn vào thế chân tường. Đương kim vô địch Roland Garros bốn lần cứu match-point bằng loạt bóng bền sở trường. Nhưng trên mặt sân không thích hợp cho lối đánh phòng thủ, tay vợt 33 tuổi không thể giữ sự chắc chắn tới phút cuối.

Federer (trái) ôm vai Nadal sau trận đấu. Ảnh: PA.

Nadal phải tự trách bản thân trong thất bại thứ 16 trước Federer. Sau set một giằng co và Federer thắng ở loạt tie-break, Nadal "lột xác" trong set hai. Anh thắng hai game đỡ bóng liên tiếp để kết thúc set đấu trong vòng nửa giờ. Tuy nhiên, tay vợt 33 tuổi không thể biến đà hưng phấn tâm lý thành những đường bóng chính xác. Trong set ba, khi bị dẫn 1-3 vì thua game giao bóng, Nadal có cơ hội để tái lập thế cân bằng ở ngay game kế tiếp. Anh sở hữu hai break-point, và buộc Federer phải chơi bóng bền, nhưng rồi tự ném đi cơ hội vì liên tục đánh rúc lưới từ cuối sân. Ở game 10 set bốn, khi bị dẫn 4-5, Nadal lại có break-point từ lỗi đập trượt bóng của Federer, nhưng một lần nữa, anh bỏ lỡ.

Tại Wimbledon 2019, Nadal tiến tới vòng bán kết ấn tượng hơn Federer khi mới chỉ thua một set từ đầu giải (ít hơn so với hai của Federer). Dù vậy, phong độ ấy không theo tay vợt 12 lần vô địch Roland Garros tối 12/7. Anh có số điểm winner bằng hai phần ba đối thủ (32 so với 51), và tỷ lệ thắng điểm từ giao bóng lần hai chỉ là 52%, thấp hơn hẳn so với mức 64% của Federer. Nhiều lần trong trận, tay vợt người Tây Ban Nha hiện rõ vẻ không hài lòng với bản thân.

*Thống kê trận đấu

Rafael Nadal Chỉ số Roger Federer 10 Ace 14 4 Lỗi kép 1 32 Winner 51 25 Đánh hỏng 27 6/11 Lên lưới 25/33 2/8 Thắng break-point 2/10 8/10 Cứu break-point 6/8 2.977 Di chuyển (met) 3.033

Thắng Nguyễn