Duy Nhất thượng đài ở ONE Championship Singapore

Võ sĩ Việt Nam Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đấu nhà vô địch muay người Nhật Bản Yuta Watanabe.

Trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Singapore Indoor Stadium, Singapore vào ngày 22/11 trong khuôn khổ sự kiện ONE: Edge of Greatness.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất vừa đánh bại Azwan Che Wil hôm 6/9 ở sự kiện võ thuật lớn nhất châu Á - ONE Championship tổ chức tại TP HCM. Màn so tài với Wantanabe ở Singapore sắp tới là lần thứ hai anh tham dự sự kiện võ thuật tầm cỡ này.

Duy Nhất (phải) thắng knock-out Azwan Che Wil trong lần đầu dự ONE Championship tổ chức tại TP HCM ngày 6/9.

Yuta Watanabe đạt thành tích 19 thắng, 9 thua và 3 hòa trên đấu trường muay Thái chuyên nghiệp. Võ sĩ Nhật Bản có sải tay dài, chiều cao nổi trội so với nhiều đối thủ cùng hạng cân và nổi tiếng khó chịu với khả năng đánh tỉa ăn điểm. Xét về kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường chuyên nghiệp, Watanabe cũng dạn dày hơn nhiều so với Duy Nhất. Do đó, cuộc đọ sức tại Singapore hứa hẹn sẽ không dễ dàng với võ sĩ Việt Nam.

Sự kiện Edge of Greatness sắp tới còn có những trận đấu hứa hẹn hấp dẫn với người hâm mộ võ thuật.

Trong trận đấu chính của sự kiện, nhà ĐKVĐ muay Thái hạng bantamweight (trên 66 kg), huyền thoại Nong-O Gaiyanghadao sẽ đối đầu kình địch đồng hương, cũng là một võ sĩ xuất sắc trên võ đài, Saemapetch Fairtex.

Được công nhận là một trong những võ sĩ có kỹ thuật đánh đứng tốt nhất lịch sử, Nong-O, thông qua hơn 300 trận đấu, sở hữu gần như toàn bộ vinh quang trên võ đài muay Thái. Anh từng hai lần vô địch quốc gia Thái Lan, bốn lần đoạt đai vô địch Lumpinee ở các hạng cân khác nhau và một ngôi vô địch nữa tại thánh địa muay Thái Rajadamnern. Đến với ONE Championship, Nong-O tiếp tục trở thành nhà vô địch muay Thái với hai lần bảo vệ đai thành công.

Kẻ thách thức ngôi vô địch của Nong-O - Saemapetch là ngôi sao đang lên đáng chú ý bậc nhất xứ chùa Vàng. Cùng tập luyện với những võ sĩ kiệt xuất như Yodsanklai IWE Fairtex và Stamp Fairtex, Saemapetch từng ghi dấu ấn tại Rajadamnern trước khi đến với ONE Super Series từ năm 2018.

Ở trận Co-main, võ sĩ nổi tiếng người Singapore Amir Khan sẽ có thử thách khó nhằn trước võ sĩ gốc Malaysia Ev "E.T." Ting. Hai võ sĩ sẽ thượng đài ở hạng cân Lightweight (từ 57,7 kg đến 60 kg).

Amir Khan có kinh nghiệm đối đầu với những tên tuổi xuất sắc của hạng cân này như cựu vương Eduard Folayang và Honorio Banario. Trong khi đó, Ev Ting vừa thắng ấn tượng võ sĩ người Nhật Daichi Abe hồi tháng 7. Ting từng đánh nhiều trận ở châu Á, New Zealand và Australia trước khi thành danh trên đấu trường ONE Championship.

Đông Huyền