Duy Nhất đoạt Lexus Challenge 2019

Thừa Thiên - HuếĐiểm -1 ở vòng cuối, cũng là thành tích chung cuộc, giúp Trần Lê Duy Nhất vô địch giải chuyên nghiệp Lexus Challenge 2019.

Duy Nhất bước vào vòng cuối ở điểm even par với cách biệt ba gậy so với nhóm T2 gồm Trương Chí Quân, Tăng Nhơn Phú và Annop Tangkamolprasert. Chọn chiến thuật thi đấu an toàn, anh đạt par ở 13 hố đầu tiên. Anh bogey duy nhất ở hố 14 trước khi ghi birdie tại hố 15 và 17.

Duy Nhất trên sân Lăng Cô Laguna hôm nay. Ảnh: LXC.

Tại "đích đến par5", Duy Nhất lên green sau hai cú đánh và đưa bóng vào hố sau ba cú gạt đạt par. Ở hố này, golfer chuyên nghiệp số một Việt Nam chỉ một lần birdie trong vòng 1 và đều đạt par ở ba vòng còn lại. Sau FLC Vietnam Masters hồi tháng 8, chiếc Cup cùng số tiền thưởng 270 triệu đồng ở Lexus Challenge là thắng lợi thứ hai của Duy Nhất trong vòng một tháng trên đấu trường chuyên nghiệp trong nước.

Duy Nhất nói: "Đây là một giải đấu hấp dẫn nhưng nhiều thử thách vì tôi vẫn chưa thể tìm lại được phong độ đỉnh cao. Dù lên ngôi vô địch, tôi vẫn chưa thực sự hài lòng về những cú chip. Đây là hệ quả của việc thi đấu không thường xuyên, khiến mất cảm giác bóng. Tại Lexus Challenge, tôi nghĩ đối thủ lớn nhất là bản thân. Điểm birdie ở hố 17 đã giải toả tâm lý để tôi có thể đạt điểm tốt nhất có thể ở hố cuối. Sau giải này, tôi cũng chưa rõ mình sẽ trở lại đấu trường chuyên nghiệp thường xuyên hay không vì còn những kế hoạch lớn khác. Cảm ơn golf đã mang lại cho tôi những thành quả sự nghiệp, một người vợ và những niềm vui trong cuộc sống".

Thi đấu cùng nhóm với Duy Nhất, Trương Chí Quân vẫn điềm tĩnh, dần thu hẹp khoảng cách và cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với đấu thủ đàn anh dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường chuyên nghiệp khi cả nhóm kết thúc hố 15. Dù vậy, ngôi sao nghiệp dư này tụt hậu bằng điểm bogey ở hố tiếp theo và không thể thu ngắn cách biệt với hai điểm par cuối trong ngày.

69 gậy ở ngày cuối và cán đích ở điểm +1, Chí Quân nhận danh hiệu "Golfer nghiệp dư xuất sắc" và chia sẻ vị trí T2 cùng Doãn Văn Định - người khởi đầu bằng birdie ở hai hố đầu và eagle ở hố thứ ba nhưng ba bogey và hai birdie trong phần còn lại không thể giúp anh đuổi kịp Duy Nhất.

Sau bảng điểm kỷ lục 64 gậy ở vòng đấu áp chót, Tăng Nhơn Phú không thể lặp lại màn diễn xuất thần, ghi 74 gậy và chốt thành tích ở vị trí thứ 7, ở điểm +6.

Nhóm T4, có điểm +2 gồm Annop Tangkamolprasert và Kim Gwang Tae; theo sau là Park Ji Woon ở vị trí thứ 6. Chốt danh sách top 10 là nhóm T8 gồm: Scott Riddick, Nguyễn Hữu Quyết và Kang Seok.

Quốc Huy