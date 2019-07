Dressel lập kỷ lục huy chương ở giải bơi vô địch thế giới

Kình ngư Mỹ đoạt tám huy chương tại Gwangju (Hàn Quốc), xô đổ kỷ lục trước đó do anh, Michael Phelps, Michael Klim và Matt Biondi đồng nắm giữ.

Chung kết nam 4x100m tiếp sức hỗn hợp VĐTG 2019 Chung kết nội dung 4x100m nam tiếp sức hỗn hợp.

Trước hôm thi cuối cùng 28/7 của giải vô địch bơi lội thế giới 2019, Caeleb Dressel đã có bảy huy chương gồm: sáu HC vàng (50m, 100m tự do, 50m, 100m bướm, 4x100m tiếp sức tự do, 4x100m tiếp sức nam nữ tự do), và một HC bạc (4x100m tiếp sức nam nữ hỗn hợp). Nội dung thi đấu cuối cùng của kình ngư 22 tuổi là 4x100m tiếp sức hỗn hợp.

Ở phần thi chung kết, Dressel được đăng ký bơi bướm tại vị trí thứ ba. Đây là nội dung sở trường của kình ngư sinh tại Florida, và từng giúp anh phá kỷ lục thế giới tồn tại suốt10 năm của Michael Phelps. Dressel là VĐV bơi nhanh nhất trong lượt bơi của anh, với thời gian 49 giây 28, nhanh hơn cả kỷ lục 49 giây 50 từng lập ở bán kết. Phong độ ấn tượng của Dressel giúp Mỹ từ vị trí ngoài top 3, vươn lên dẫn đầu sau lượt bơi thứ ba, với khoảng cách 94 phần trăm giây so với đội Nga thứ nhì, và 1 giây 11 so với đội Vương quốc Anh thứ ba.

Ở lượt cuối, kình ngư Vương quốc Anh Duncan Scott, người từng tẩy chay Sun Yang trên bục nhận huy chương 200m tự do, thi đấu bùng nổ. Anh hoàn thành 100m bơi tự do hết 46 giây 14, vượt trội so với Nathan Adrian (Mỹ - 47 giây 60), và giành HC vàng nội dung này cho Vương quốc Anh. Đội Mỹ của Dressel giành HC bạc.

Dressel giành tám huy chương ở giải vô địch bơi lội thế giới 2019.

Dù không có tấm HC vàng thứ bảy trên đất Hàn Quốc, Dressel vẫn đi vào lịch sử với tư cách là VĐV đầu tiên giành tám huy chương ở một giải vô địch thế giới. Trên bảng danh sách các kình ngư hay nhất lịch sử giải vô địch thế giới, Dressel vượt qua Sun Yang, và xếp thứ ba, chỉ sau Phelps và Ryan Lochte. Anh có tổng cộng 13 HC vàng và 2 HC bạc sau hai lần tham dự.

Trước khi Dressel có tấm huy chương thứ tám, kỷ lục giành bảy huy chương ở giải vô địch thế giới do bốn người cùng nắm giữ, gồm chính Dressel, Phelps (hai lần năm 2007 và 2011), Michael Kim (năm 1998) và Matt Biondi (năm 1986). Thành tích của kình ngư người Mỹ giúp anh được bình chọn là nam VĐV hay nhất tại giải vô địch thế giới 2019.

Top 5 kình ngư giành nhiều huy chương vô địch thế giới VĐV Nước HC vàng HC bạc HC đồng Michael Phelps Mỹ 26 6 1 Ryan Lochte Mỹ 18 5 4 Caeleb Dressel Mỹ 13 2 0 Sun Yang Trung Quốc 11 2 3 Ian Thorpe Australia 11 1 1

Ở cuộc bình chọn của phái đẹp, Sarah Sjostrom là nữ VĐV hay nhất trên đất Hàn Quốc. Kình ngư người Thụy Điển đoạt năm huy chương ở Gwangju, gồm một HC vàng 50m bướm, hai HC bạc 50m tự do, 100m bướm, và hai HC đồng ở 100m, 200m tự do. Thành tích này giúp Sjostrom vượt qua Missy Franklin trở thành nữ kình ngư giành nhiều huy chương nhất lịch sử giải vô địch thế giới.

Thắng Nguyễn (theo SwimSwam)