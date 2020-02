Djokovic: 'Chúng ta hãy yêu thương nhau nhiều hơn'

Novak Djokovic, trong phát biểu sau khi vô địch Australia Mở rộng, thương tiếc Kobe Bryant và kêu gọi mọi người yêu thương, gần gũi nhau hơn.

"Năm 2020 bắt đầu với một số thứ đã tàn phá thế giới như những vụ cháy rừng thảm họa ở Australia, các vụ xung đột xảy ra ở một số nơi, và gần đây là vụ tai nạn đau thương của một người bạn thân của tôi, Kobe Bryant, và con gái anh ấy. Tôi chỉ muốn nói, đó chính là lời nhắc nhở đối với tất cả chúng ta rằng hãy đoàn kết, gắn bó với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy biết trân trọng và dành nhiều tình yêu hơn cho gia đình và những người thân yêu của bạn. Chúng tôi là những người chơi thể thao chuyên nghiệp nhưng có rất nhiều thứ quan trọng hơn trong cuộc sống", Djokovic phát biểu.

Djokovic muốn mọi người trân trọng từng phút giây trong cuộc sống. Ảnh: Reuters.

Trên sân Rod Laver Arena hôm 2/2, tay vợt Serbia giành thắng lợi trong trận chung kết giàu kịch tính kéo dài năm set trước Dominic Thiem. Djokovic, qua đó, có được Grand Slam thứ 17 trong sự nghiệp.

"Tôi muốn bắt đầu bằng lời chúc mừng Dominic, vì cậu ấy đã có một giải đấu tuyệt vời. Hôm nay, tôi may mắn khi được giữ chiếc cúp vô địch một lần nữa. Tôi tin chắc một điều, cậu ấy sẽ giành được không chỉ một danh hiệu Grand Slam. Tiếp theo, tôi gửi lời cảm ơn to lớn đến gia đình Dominic và đội ngũ huấn luyện của cậu ấy. Các bạn thật tuyệt vời, luôn tôn trọng đối thủ và nhóm của họ. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến đội ngũ huấn luyện của tôi, gia đình tôi và hai em trai của tôi đã đến sân. Cảm ơn mọi người đã cổ vũ nhiệt tình cho tôi", tay vợt 32 tuổi nói.

Djokovic 3-2 Thiem

Như một thói quen, Djokovic cũng không quên nhắc đến các nhà tài trợ, những nhân viên phục vụ giải và cả khán giả Australia nữa.

"Tôi xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho các tay vợt tham dự giải trong suốt hai tuần qua. Giải đấu này đã thiết lập nên những tiêu chuẩn cao cho nhiều giải đấu khác trên thế giới, và đây chắc chắn là sân đấu yêu thích của tôi", Djokovic - người sẽ bắt đầu tuần thứ 276 trên ngôi số một thế giới từ đầu tuần sau, nói thêm.

Trận chung kết Australia Mở rộng năm nay đã thu hút 31.020 khán giả đến xem trực tiếp trên sân Rod Laver Arena và màn hình lớn bên ngoài sân. Con số đó đã phá vỡ kỷ lục 30.753 khán giả ở đây năm ngoái. Thêm nữa, tổng số khán giả xem Australia Mở rộng 2020 cũng vượt qua cột mốc năm trước, 812.174 so với 796.435 người.

Bình An (theo AusOpen)