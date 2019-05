Cựu vô địch US Open 2005 đến Việt Nam làm công tác đào tạo trẻ

Michael Campbell được kỳ vọng là nhân tố quan trọng giúp định hướng sự phát triển của golf trẻ Việt Nam những năm tới.

Campbell đến Việt Nam như một phần trong sự hợp tác chiến lược giữa tập đoàn IB Group, tập đoàn FLC và công ty tiếp thị thể thao RedStrike International. Trong đó, sự phát triển trong đào tạo trẻ là yếu tố được quan tâm hàng đầu.

Những nội dung chính trong chiến lược hợp tác bao gồm việc xây dựng các học viện golf đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam, cũng như đưa các giải đấu tầm cỡ quốc tế trong hệ thống PGA Tour cũng như Asian Tour về Việt Nam một cách chính thức và chuyên nghiệp.

Campbell (giữa) hào hứng với sứ mệnh phát triển golf trẻ Việt Nam.

Chiến lược hợp tác giữa ba bên được kỳ vọng tạo nên bước chuyển mình của golf Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế. Cách đây hai năm, IB Group từng kết nối thành công với Trung tâm Đào tạo Bóng đá PVF, trong việc đưa hai danh thủ Ryan Giggs và Paul Scholes về để góp phần xây dựng bóng đá trẻ Việt Nam.

"Tôi rất hào hứng với lời mời hợp tác này", golfer Michael Campbell chia sẻ. "Chúng ta đều mong muốn tạo ra sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu golf ở Việt Nam. Chính vì vậy, tôi ở đây để cùng mọi người thực hiện điều đó. Tôi yêu golf và muốn tạo ra những golfer chuyên nghiệp tại đây".

Michael Campbell năm nay 50 tuổi và có bốn năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo golfer trẻ. Ông từng thi đấu chuyên nghiệp trong giai đoạn 1993-2015. Trong sự nghiệp, Campbell từng tám lần vô địch European Tour. Thành tích lẫy lừng nhất của cựu golfer New Zealand là đăng quang tại major US Open 2005 với thành tích ngang chuẩn, ít hơn hai gậy so với người về nhì là Tiger Woods – golfer rất mạnh ở thời điểm đó.

