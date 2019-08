Chez Reavie ghi hole-in-one dài nhất mùa PGA Tour

Chez Reavie đạt điểm ace ở hố số 9, dài 230 yard, trong ngày thi đấu thứ hai của Tour Championship 2019.

Hole-in-one mang về eagle cho Reavie ở vòng hai Tour Championship

Bước lên khu phát bóng của hố thứ 9, par3, Reavie quyết định đánh cú thứ nhất bằng gậy hybrid số 3. Đây là loại gậy kết hợp tính năng giữa gậy gỗ và gậy sắt. Quả bóng vút lên, đập vào rìa trái của green, lăn về bên phải rồi đi thẳng vào miệng hố.

Trước cú đánh của Revie trên sân East Lake hôm qua, Nick Taylor đang sở hữu cú hole-in-one dài nhất PGA Tour 2018-2019, ở cự ly 221 yard tại hố thứ 13, par3, sân TPC San Antonio.

Reavie thi đấu trên sân trên sân East Lake hôm qua. Ảnh: US Today.

Reavie bước vào giải chốt mùa FedEx Cup với điểm -1, và kết thúc vòng 1 với điểm +1 (par70). Anh do đó bắt đầu vòng 2 bằng điểm even par - kém 10 gậy so với đỉnh bảng. Ngoài bogey ở hố 4, golfer sinh năm 1981 trải qua nửa chặng đầu thuận lợi với birdie ở các hố 1, 2, 5 và 6 rồi ghi điểm ace ở hố 9.

Anh kết thúc vòng đấu với 64 gậy, và đứng T7 cùng Patrick Reed và Matt Kuchar ở điểm -7.

Reavie không phải golfer xuất sắc về khả năng phát bóng. Anh đứng thứ 169 ở PGA Tour với khoảng cách trung bình 287 yard mùa này. Qua hai vòng Tour Championship, cú đánh này của anh đi trung bình 293,8 yard.

Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2004, Reavie đã hai lần vô địch ở PGA Tour, gần đây nhất là Travelers Championship hồi tháng 6. Ở giải US Open năm nay, golfer số 29 thế giới cán đích ở vị trí đồng hạng 3.

Quốc Huy (theo Golf.com)