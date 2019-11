Brendon Todd vô địch Mayakoba Golf Classic

MexicoĐiểm -20 chung cuộc sau vòng cuối Mayakoba Golf Classic giúp golfer Mỹ 34 tuổi Brendon Todd đoạt danh hiệu PGA Tour thứ hai chỉ trong vòng hai tuần

Mayakoba Golf Classic trễ tiến độ một ngày vì thời tiết xấu. Do đó, với mục tiêu kết thúc giải vào đầu tuần do Ban tổ chức đặt ra, các golfer kết thúc vòng ba phải hoàn tất số hố vòng bốn nhiều nhất có thể. Trong ngày 18/11 (sau 12 tiếng so với giờ Hà Nội), hầu hết đều giải quyết dứt điểm 18 hố cuối, trừ nhóm ứng viên vô địch, trong đó có Brendon Todd.

Chung nhóm đấu, Todd, Vaughn Taylor và Harris English đi qua 32 hố. Todd và Taylor cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu ở điểm -20 trong khi English bám sát phía sau ở cách biệt kém một gậy. Trên green hố thứ 33 trong ngày, tương đương hố 15 của vòng cuối, cả ba đánh dấu vị trí bóng vì màn đêm buông xuống.

Quyết định tạm dừng ngay trên khu phát bóng ở hố 18, golfer người bản xứ Carlos Ortiz cũng có khả năng tranh cúp ở điểm -19. Adam Long cũng là đối thủ đáng gờm với điểm -18 và còn khuyết ba hố trong bảng điểm.

Sáng hôm sau, Ortiz ghi par và cán đích với điểm ở chiều tối hôm trước. Dù cố gắng bám đuổi, Long chỉ tích lũy thêm một gậy trong cả ba hố còn lại và đạt điểm chung cuộc -19.

Todd có danh hiệu PGA Tour thứ ba trong sự nghiệp khi đăng quang tại Mayakoba. Ảnh: Reuters.

Trở lại green hố dở dang, khi Taylor và English đều đạt par, Todd ghi birdie để vượt lên. Hố 16, Todd và Taylor đều có bogey còn English double-bogey. Cả ba đều đạt par ở hai hố cuối. Tuy nhiên, chính điểm par của Todd và Taylor ở hố 18 của sân El Camaleon mới là màn cao trào kịch tính. Tại đây, sau cú đánh thứ hai thiếu lực, Todd đã phát huy sở trường đánh tầm ngắn bằng cú chip bóng lên green, với cơ hội đạt par cách miệng hố khoảng 0,9 mét. Từ cự li 4,5 mét, Taylor điều nghiên đường đến mục tiêu và bắt đầu thực hiện nỗ lực ghi birdie.

Quả bóng của Taylor lừ lừ tiến về phía trước, đến sát miệng hố và dừng lại, khiến golfer này kết thúc ở điểm -19. Nếu nó rơi vào hố, Mayakoba Golf Classic sẽ không chứng kiến cảnh Todd đăng quang ở điểm -20 sau 72 hố đấu chuẩn và lĩnh số tiền thưởng gần 1,3 triệu USD.

Đây là danh hiệu vô địch thứ hai liên tiếp của Todd ở PGA Tour 2019-2020, sau Bermuda Championship cách đây hai tuần, và là danh hiệu PGA Tour thứ ba trong sự nghiệp. Thắng lợi ở Mexico sẽ mang lại cho anh vé dự major The Masters và PGA Championship vào năm sau, đồng thời giúp golfer Mỹ này nhảy 101 bậc, lên hạng 83 trên bảng xếp hạng thế giới.

"Phải nói là siêu đặc biệt. Thật tình mà nói thì chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa hơn lần trước, ở chỗ là sự kiện chính danh trong khuôn khổ FedEx Cup, quỹ thưởng lên đến 7,2 triệu USD và có nhiều hảo thủ trong làng golf đỉnh cao. Trên hết là tôi đã tìm lại được phong độ đỉnh cao sau thời gian dài lao dốc", Todd nói.

Cùng đạt điểm -19, Ortiz, Long, Taylor đồng sở hữu danh hiệu á quân cùng số tiền thưởng gần 545.000 USD mỗi người. English chốt top 5 chung cuộc ở điểm -17, lĩnh 295.000 USD.

Quốc Huy tổng hợp