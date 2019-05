Báo Trung Quốc: 'Từ Hiểu Đông không cho Lã Cương cơ hội điểm huyệt'

Trang 163.com đánh giá cao chiến thuật của võ sĩ MMA trong cuộc tỉ thí tối 18/5 tại Tân Cương.

Từ Hiểu Đông hạ võ sư Vịnh Xuân trong 47 giây

"Trong suốt 47 giây, Từ Hiểu Đông không cho Lã Cương cơ hội nào sử thủ pháp điểm huyệt. So với trận gặp Điền Dã, Từ đánh trận này không tốt hơn, nhưng đủ để khiến đối phương rời sàn đấu với khuôn mặt bê bết máu", trang 163.com nhận xét về trận đấu tối 18/5.

Điểm huyệt được xem là một trong những tuyệt kỹ của Vịnh Xuân. Do đặc điểm ít di chuyển và lối đánh chú trọng vào cận chiến, những cao thủ Vịnh Xuân thường tấn công vào huyệt đạo đối thủ để bù đắp cho điểm yếu về lực khi ra đòn. Chiến lược "điểm huyệt" cũng được Lã Cương bóng gió nhắc đến trước khi thượng đài. Võ sư 50 tuổi khăng khăng sử dụng tay không để đòn thế trở nên thanh thoát.

Một đòn tấn công vào huyệt đạo đối thủ được Lã Cương truyền dạy cho học trò.

"So về vai vế, Lã Cương là tiền bối của Đinh Hạo - bại tướng trước đây của Từ Hiểu Đông, nhưng những gì ông làm được không khác là bao. Trước khi bị xử thua, Lã hầu như không tấn công nổi một lần", trang 163.com viết tiếp. "Một lần nữa, người ta lại đặt ra câu hỏi, rằng khả năng thực chiến của Vịnh Xuân tới đâu. Làm thế nào để thấy được đẳng cấp cao nhất của môn võ này, khi một bậc thầy như Lã Cương đã thua tâm phục khẩu phục".

Trang Sohu cho rằng Lã Cương thất bại vì đặc trưng của Vịnh Xuân là đòn thế ít kết hợp động năng toàn cơ thể. So với quyền Anh hay MMA mà Từ sử dụng, lực đòn của Lã Cương yếu hơn hẳn. Khi bị dồn ép, võ sư Vịnh Xuân gần như không thể phản kháng. "Điểm trừ của Vịnh Xuân là khó phản công, và phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng chiến đấu, tâm lý, cũng như kinh nghiệm của võ sĩ", Sohu bình luận. Trang mạng này phỏng đoán, đây là lý do khiến Vịnh Xuân có ít truyền nhân giỏi so với các phái võ khác.

Từ Hiểu Đông vs Lã Cương 2019 Diễn biến trận đấu giữa Từ Hiểu Đông và Lã Cương.

Trong một bài viết khác, Sohu nhắc lại việc Từ Hiểu Đông phải di chuyển 40 tiếng bằng tàu hoả. "Đã có những quan ngại về thể lực của Từ Hiểu Đông, nhưng mọi lo lắng trở nên thừa thãi. Từ rất tự tin vào sức mạnh của mình, và dường như không để đối thủ vào trong mắt".

Thắng Nguyễn