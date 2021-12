The Terra – An Hưng khai trương thư viện cộng đồng

Đây là một trong những tiện ích mới, thiết thực với mong muốn xây dựng văn hóa đọc cho dân cư của chủ đầu tư Văn Phú - Invest.

Thư viện The Terra – An Hưng thuộc diện tích sinh hoạt cộng đồng, nằm trong tổ hợp nhiều không gian giải trí, vui chơi của dự án gồm phòng chơi trẻ em, phòng karaoke gia đình, cầu kính, vườn thượng uyển... Cư dân sẽ được mượn sách và sử dụng các trang thiết bị trong thư viện cộng đồng miễn phí.

Thư viện cộng đồng tại The Terra – An Hưng đã hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân. Ảnh: Văn Phú - Invest

Khi được trải nghiệm tiện ích tại thư viện cộng đồng cư dân dự án The Terra - An Hưng đều tỏ ra thích thú bởi đây là một không gian văn hóa rất ý nghĩa.

Chị Phạm Thị Mai, chủ nhân một căn hộ tại The Terra – An Hưng chia sẻ: "Tôi thấy đây là một tiện ích độc đáo mà hiếm có chủ đầu tư nào xây dựng cho cư dân. Tôi cũng khá bất ngờ về sự phong phú các thể loại sách trong thư viện, có nhiều sách phù hợp cho cả tôi và nhiều sách mà con tôi cũng yêu thích. Tôi sẽ thường xuyên đưa cháu đến đây để cùng đọc sách".

Ngay sau khi hoàn thiện xây dựng, chủ đầu tư Văn Phú - Invest đã gửi tặng thư viện hơn 1.000 đầu sách đa dạng thể loại. Đây cũng là thành quả của chương trình quyên góp sách được phát động trong hệ thống Văn Phú – Invest. Hơn một ngàn cuốn sách đã được gửi tới cộng đồng cư dân The Terra – An Hưng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư và Ban quản lý tòa nhà cũng khuyến khích cư dân đến sử dụng và đóng góp chia sẻ để làm phong phú thêm các loại sách và gắn kết mọi người sinh sống tại đây.

Đại diện chủ đầu tư Văn Phú – Invest trao tặng sách cho cư dân. Ảnh: Văn Phú - Invest

Đại diện chủ đầu tư Văn Phú – Invest chia sẻ, thư viện cộng đồng là tiện ích miễn phí dành cho toàn bộ cư dân The Terra – An Hưng với mong muốn tạo nên một điểm hẹn của những người yêu sách, là nơi mỗi người đều tìm thấy một cuốn sách thú vị cho riêng mình.

Trong không gian thư viện tràn ngập ánh sáng, các cư dân có thể tìm thấy những cuốn sách yêu thích với đa dạng chủ đề như: văn học, tôn giáo, phóng sự, bút ký, kỹ năng, thiếu nhi, tạp chí, khoa học và đời sống... Đồng thời, thư viện cũng được lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị như bàn ghế, ổ cắm điện và các thiết bị hỗ trợ khác giúp cư dân có khoảng thời gian thoải mái nhất tại đây.

Mỗi cư dân The Terra – An Hưng có thể đóng góp sách cho thư viện. Ảnh: Văn Phú - Invest

"Nhà mình có con nhỏ và mình cũng luôn chú trọng cho con tiếp xúc với sách và các hoạt động thể chất để con không bị "nghiện" điện thoại với máy tính bảng. Gia đình mình rất thích không gian thư viện tại đây. Mình cũng khuyến khích con đóng góp sách để dạy con về sự chia sẻ". Chị Đặng Bích Hòa thích thú khi nói về thư viện cộng đồng tại The Terra - An Hưng.

Theo chủ đầu tư, thư viện cộng đồng là hạng mục được chú trọng, đưa vào hoạt động ngay tại thời điểm bàn giao nhà, thể hiện mục tiêu của Văn Phú – Invest trong việc tạo dựng không gian sống hướng đến cộng đồng tri thức văn minh tại The Terra – An Hưng. Đây cũng là cách chủ đầu tư thể hiện sự kiên định với triết lý chuyên tâm tạo giá trị sống trong từng sản phẩm do Văn Phú – Invest triển khai.

Yên Chi