Thẻ tân binh của Messi được mua với giá kỷ lục

Tây Ban NhaLionel Messi vượt qua cố huyền thoại Pele để lập kỷ lục mới trên thị trường mua bán thẻ cầu thủ.

Hôm 13/9, thẻ tân binh Panini Mega Cracks Lionel Messi 2004-2005 được bán với giá 1,5 triệu USD (gần 40 tỷ đồng) thông qua mạng lưới bán hàng Fanatics Collect. Sàn giao dịch Acquir đại diện cho người bán. Tổ chức Professional Sports Authenticator chấm điểm 10 tuyệt đối cho tấm thẻ.

Một tấm thẻ tân binh Lionel Messi mùa 2004-2005. Ảnh: Goldin

Thẻ của Messi vượt qua kỷ lục cũ 1,33 triệu USD của Alifabolaget Pele 1958, tấm thẻ được giao dịch vào năm 2022. Không lâu trước đó, một phiên bản khác của thẻ này cũng lập kỷ lục 1,1 triệu USD.

Panini, công ty có trụ sở tại Italy, sản xuất thẻ cầu thủ từ World Cup 1970. Trên thẻ thường in hình cầu thủ, thông số, và có thể thêm chữ ký. Sưu tập thẻ cầu thủ là một trong những thú chơi của CĐV bóng đá.

Số thẻ trong mỗi hộp phụ thuộc vào từng bộ sưu tập, năm phát hành, hay từng loại sản phẩm (hộp lớn, hộp nhỏ hay gói lẻ). Trên trang bán hàng của Panini dành cho CĐV Anh, hộp thẻ Premier League Top Class 2025 - Blaster Box gồm 56 thẻ, có giá khoảng 27 USD.

Messi bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ mùa 2004-2005 tại Barca. Qua 20 năm thi đấu, anh trở thành một trong những cầu thủ thành công nhất, giành World Cup 2022, hai Copa America, Siêu Cup Liên lục địa, HC vàng Olympic, U20 World Cup, bốn Champions League, 10 La Liga, hai kỷ lục tám Quả Bóng Vàng và sáu Giày Vàng châu Âu.

Thanh Quý (theo ESPN)