The Symphony hướng tới cộng đồng cư dân thành đạt

Các tòa tháp The Symphony nằm trong quần thể Sun Symphony Residence bên sông Hàn, được kiến tạo những đặc quyền riêng dành cho khách hàng cao cấp.

Những tòa tháp chọc trời nổi tiếng trên thế giới như The Edge at Hudson Yards (New York), Burj Khalifa (Dubai) hay Skyline Tower (Hong Kong) không chỉ là công trình kiến trúc hoành tráng, mà còn là biểu tượng của cách sống thượng lưu - nơi giới thành đạt lựa chọn để an cư, tận hưởng cuộc sống sang trọng, tinh tế.

Những tiêu chuẩn sống này được thể hiện tại The Symphony, nơi mỗi căn hộ là sự kết hợp giữa không gian sống đặc quyền cùng hệ thống tiện ích cao cấp giữa tọa độ trung tâm Đà Nẵng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, The Symphony được kiến tạo như một "ngọn hải đăng" rực sáng bên sông Hàn, là sự tổng hòa giữa kiến trúc, tiện nghi và phong cách sống – nghỉ dưỡng – giải trí.

Sun Symphony Residence bên sông Hàn. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

The Symphony nằm bên Hàn giang, sở hữu vị trí bao hàm các giá trị phong thủy. Lợi thế vị trí kết hợp thiết kế đề cao trải nghiệm giúp các căn hộ cao tầng tại đây sở hữu tầm nhìn đắt giá.

Đó là trải nghiệm ngắm hoàng hôn sông Hàn, thưởng thức vẻ đẹp bán đảo Sơn Trà, đỉnh Bà Nà hay bình minh biển Mỹ Khê. Đặc biệt, căn hộ The Symphony cho phép gia chủ dễ dàng theo dõi màn trình diễn đỉnh cao tại Lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng hằng năm.

Tầm nhìn thẳng ra sông Hàn từ căn hộ The Symphony. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Dưới bàn tay đơn vị thiết kế nổi tiếng Aedas, từng chi tiết của căn hộ The Symphony đều được chắt lọc. Những hệ cửa kính lớn làm từ kính Low-e chống bức xạ cao cấp đón trọn ánh sáng tự nhiên, thiết kế ban công rộng giúp đón thiên nhiên vào cửa nhà. Các căn hộ tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu về không gian sống, mà còn thể hiện được công năng và thẩm mỹ.

Việc dành gần 50% diện tích để kiến tạo hệ tiện ích cùng cảnh quan thể hiện triết lý "vị nhân sinh" trong thiết kế của Aedas và chủ đầu tư Sun Symphony Residence. Với mục tiêu tối ưu trải nghiệm, tăng giá trị cảm xúc của cư dân, kiến trúc tổng thể của quần thể, cảnh quan hay thiết kế từng loại hình căn hộ The Symphony đều được chăm chút để định hình chất sống thượng lưu.

Tổ hợp semi-compound tiên phong tại Đà Nẵng. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Các tháp cao tầng The Symphony nằm trong tổ hợp semi-compound Sun Symphony Residence - sự kết hợp giữa không gian sống riêng tư, yên tĩnh, an toàn và hệ tiện ích trọn vẹn, cao cấp, tiện nghi.

Cư dân được bảo vệ bởi lớp an ninh giám sát 24/7, hưởng đặc quyền sở hữu 3 bến thủy ngay nội khu, giúp dễ dàng "một bước xuống du thuyền". Hệ tiện ích của quần thể còn có công viên xanh Central Park với quy mô 5.000 m2, bể bơi vô cực hướng thẳng sông Hàn cùng vô vàn tiện ích như đường dạo bộ ven hồ, BBQ, kids club, chuỗi dịch vụ thương mại tại khu thấp tầng The Sonata...

Với những giá trị trên, The Symphony hướng tới cộng đồng tinh hoa, những người coi trọng giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật và chất sống giữa thiên nhiên. Với thu nhập cao và nhu cầu đầu tư, an cư ngày càng lớn, người nước ngoài tại Đà Nẵng cũng đang chú ý đến các dự án bất động sản tiềm năng, trong đó có Sun Symphony Residence. Dự án hứa hẹn sẽ tạo nên cộng đồng văn minh, hiện đại.

The Symphony hứa hẹn là nơi quy tụ cộng đồng tinh hoa tại Đà thành. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Trong bối cảnh kinh tế Đà Nẵng đang được thúc đẩy bứt phá, với khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quy mô khu vực sắp sửa hình thành, lượng người nước ngoài, chuyên gia, lao động trình độ cao chọn Đà Nẵng làm nơi an cư sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Với những yếu tố từ vị trí, thiết kế, tiện ích, The Symphony thiết lập chuẩn mực sống sang trọng, hiện đại tại thành phố đáng sống đẳng cấp châu Á.

Yên Chi