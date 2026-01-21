The Sunset thêm lợi thế nhờ chuyển dịch hạ tầng, du lịch Phú Quốc

Tổ hợp căn hộ The Sunset của Sun Group tiềm năng thu hút cư dân nhờ chu kỳ đầu tư hạ tầng sân bay, đường sắt của Phú Quốc cùng vị trí trung tâm thị trấn Hoàng Hôn.

Bất động sản Phú Quốc đang bước vào chu kỳ phát triển với điểm nhấn là các dự án gắn trực tiếp với dòng khách du lịch, lưu trú và hệ sinh thái đã vận hành. Trong bức tranh đó, phân khu The Sunset gồm 4 tháp căn hộ thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence tại Thị trấn Hoàng Hôn được xem là một trong những điểm đáng chú ý khi ra mắt đúng thời điểm Phú Quốc chuẩn bị cho APEC 2027.

The Sunset gồm 4 tòa tháp căn hộ cao tầng tọa lạc trên sườn núi Ông Quán - khu vực có địa hình cao hiếm hoi tại Nam đảo. Lợi thế vị trí cho phép dự án sở hữu tầm nhìn rộng hướng biển và các công trình biểu tượng của Phú Quốc như cầu Hôn, đồng thời duy trì độ tách biệt cần thiết so với các không gian lễ hội đông đúc bên dưới.

Căn hộ The Sunset có tầm nhìn ra cầu Hôn. Ảnh: Sun Group

Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận nhanh hệ sinh thái du lịch - giải trí đã vận hành ổn định tại Thị trấn Hoàng Hôn như Cầu Hôn, khách sạn La Festa, đài phun nước Thần Mặt Trời, chuỗi show diễn nghệ thuật, pháo hoa định kỳ và chợ đêm Vui-Fest. Nhóm tiện ích tạo dòng khách quanh năm, giúp bất động sản không phụ thuộc hoàn toàn vào mùa vụ du lịch.

Theo đại diện Sun Property, điểm khác biệt của The Sunset nằm ở sự cân bằng giữa khả năng tiếp cận nhịp sống sôi động và không gian nghỉ dưỡng riêng tư. Dự án nằm gần trung tâm hoạt động nhưng nhờ địa hình trên cao, mật độ xây dựng được kiểm soát, vẫn giữ được sự yên tĩnh - yếu tố ngày càng được nhóm khách lưu trú dài ngày và nhà đầu tư khai thác cho thuê coi trọng.

Các show diễn, hoạt động lễ hội tại khu Nam Đảo. Ảnh: Ánh Dương

Ngoài ra, hạ tầng cũng là yếu tố gia tăng sức bật cho dự án trong dài hạn. Phú Quốc đang được đầu tư đồng bộ hạ tầng nhằm phục vụ APEC 2027 và chiến lược phát triển dài hạn. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được nâng cấp theo chuẩn 4E, mở rộng công suất lên khoảng 20 triệu lượt khách mỗi năm, đồng thời cải thiện trải nghiệm vận hành thông qua mô hình quản lý tổng thể sân bay và hệ thống xử lý hành lý tự động.

Song song, sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways - hãng bay đầu tiên mang tên một hòn đảo, giúp mở rộng khả năng kết nối quốc tế, hướng tới mô hình "hàng không gắn với điểm đến". Sân bay và hãng hàng không được kỳ vọng nâng chất lượng dòng khách đến đảo Ngọc.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được Tập đoàn Sun Group nâng cấp cả về thiết kế lẫn chất lượng vận hành. Ảnh: Sun Group

Đại diện Sun Group cho biết tại Hàn Quốc, đảo Jeju đã sớm gắn chiến lược phát triển du lịch với một hãng hàng không mang bản sắc riêng. Jeju Air đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế, đưa Jeju từ một điểm đến nội địa thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của châu Á.

"Khi hàng không được tổ chức xoay quanh điểm đến, dòng khách không chỉ tăng về lượng mà còn chuyển dịch rõ rệt về chất, kéo theo sự bứt phá của bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ", đại diện Sun Group nói.

Trong tương lai, tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 dài 18 km, gồm 6 nhà ga, với năng lực vận chuyển hơn 4.500 người mỗi giờ, sẽ tiếp tục rút ngắn khoảng cách giữa các khu chức năng. Trong khi đó, cảng tàu biển Phú Quốc cũng được định hướng trở thành cửa ngõ đón khách của khu vực, với bến cảng hành khách quốc tế có khả năng tiếp nhận tàu du lịch cỡ lớn lên đến 225.000 GT và tàu tổng hợp trọng tải đến 30.000 tấn.

Phối cảnh tuyến tàu điện LRT vừa khởi công. Ảnh: Sun Group

Việc hoàn thiện mạng lưới giao thông nội đảo và liên vùng tại Phú Quốc giúp kết nối liền mạch, thu hút dòng khách chi tiêu cao và tạo lực đẩy cho đầu tư lưu trú, bất động sản.

Trong bối cảnh này, các dự án như The Sunset - nằm trong lõi hệ sinh thái du lịch Nam đảo, hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách và nhịp sống đã hiện hữu đồng thời giữ tiềm năng nhờ hạ tầng.

Nhiều chuyên gia cho rằng, trong giai đoạn thị trường ưu tiên giá trị khai thác thực, các dự án nằm trong hệ sinh thái đã hoàn chỉnh, có dòng khách ổn định và khả năng vận hành ngay thường được đánh giá cao hơn so với những sản phẩm chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá trong tương lai.

Hoài Phương