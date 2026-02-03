The Sunset hưởng lợi từ hệ sinh thái du lịch tỷ USD

Khu căn hộ The Sunset nằm trên sườn núi ông Quán, hưởng lợi từ hệ sinh thái du lịch đã vận hành từ thị trấn Hoàng Hôn, cùng tiềm năng khai thác dòng khách từ APEC 2027.

The Sunset là phân khu căn hộ thuộc tổ hợp Sun Grand City Hillside Residence, nằm trong tổng thể Thị trấn Hoàng Hôn tại Nam Phú Quốc. Dự án được phát triển gắn với hệ sinh thái du lịch - giải trí đã vận hành của Sun Group.

Theo quy hoạch, The Sunset được phát triển trong tổng thể đã hoàn chỉnh về hạ tầng và tiện ích, gồm quảng trường biển, phố thương mại phong cách Địa Trung Hải, chợ đêm, không gian biểu diễn ngoài trời và các công trình biểu tượng.

The Sunset nằm trên sườn núi, được định vị là một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật và giải trí quy mô lớn được tổ chức thường xuyên, gồm các show biểu diễn như Kiss Of The Sea, Awaken Sea, Symphony of The Sea kết hợp thể thao, ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa. Theo ghi nhận, các hoạt động này góp phần duy trì lượng khách du lịch ổn định quanh năm, không chỉ tập trung vào mùa cao điểm.

Ngoài các show diễn, Thị trấn Hoàng Hôn còn tập trung các không gian dịch vụ về đêm như bar, clubhouse và khu giải trí, phục vụ cả cư dân và du khách quốc tế. Theo đánh giá của các đơn vị nghiên cứu thị trường, việc bất động sản nằm trong khu vực có hệ sinh thái du lịch vận hành thực tế giúp gia tăng khả năng khai thác lưu trú và cho thuê trong dài hạn.

Thị trấn Hoàng Hôn là nơi diễn ra các show diễn quanh năm. Ảnh: Ánh Dương

Nằm trên sườn núi Ông Quán - khu vực có cao độ tự nhiên, cho phép các căn hộ sở hữu tầm nhìn rộng ra biển và toàn cảnh Nam Phú Quốc. Ban ngày, cư dân, du khách có thể ngắm bình minh, biển xanh. Buổi chiều là hoàng hôn trên biển còn đêm xuống là không gian sôi động của các show diễn, hoạt động thương mại.

Các căn hộ được bố trí đa hướng, trong đó hướng Đông nhìn về khu vực Bãi Kem - một trong những bãi tắm đẹp nhất thế giới; hướng Nam mở ra không gian biển và tuyến cáp treo vượt biển dài nhất hiện nay; hướng Bắc kết nối với các khu vực phát triển mới gắn với các dự án phục vụ APEC 2027.

Lợi thế địa hình giúp dự án vừa tách biệt khỏi các trục giao thông đông đúc, vừa duy trì khả năng kết nối nhanh với các không gian công cộng và điểm đến du lịch trong khu vực.

Du khách xem các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn. Ảnh: Ánh Dương

Bên cạnh đó, Phú Quốc cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi được lựa chọn đăng cai APEC 2027. Sự kiện này kéo theo việc đầu tư nâng cấp hạ tầng, dịch vụ và không gian đô thị, đồng thời gia tăng sự quan tâm của các dòng vốn trong và ngoài nước đối với bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, giai đoạn trước và sau APEC 2027 là thời điểm quan trọng để Phú Quốc nâng cấp vị thế trên bản đồ du lịch, dịch vụ quốc tế.

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn hướng thẳng Cầu Hôn - nơi thường xuyên diễn ra các show diễn nghệ thuật. Ảnh: Sun Group

Trong bối cảnh đó, các dự án bất động sản gắn với hệ sinh thái du lịch - giải trí quy mô lớn, đã hình thành và vận hành, thường được đánh giá là nhóm hưởng lợi rõ nét. The Sunset trọn trong hệ sinh thái đã hoàn chỉnh tại Nam Phú Quốc được kỳ vọng đáp ứng đồng thời nhu cầu ở, nghỉ dưỡng và khai thác dịch vụ trong giai đoạn tiếp theo.

Hoài Phương