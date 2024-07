The Sonata - đô thị bán khép kín tại trung tâm Đà Nẵng

Sun Property phát triển The Sonata dựa trên mô hình semi-compound với 2 dòng sản phẩm là townhouse và villa ở vị trí trung tâm, kề bên sông Hàn, Đà Nẵng.

Ngày 7/7, Sun Property (thành viên Sun Group) giới thiệu phân khu thấp tầng The Sonata thuộc quần thể bất động sản cao cấp, năng động bên sông Hàn Sun Symphony Residence ra thị trường. Dự án này đánh dấu lần đầu tiên Sun Property - nhà phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng cao cấp (thành viên Sun Group) giới thiệu mô hình đô thị bán khép kín semi-compound tại đô thị biển Đà Nẵng.

Phân khu The Sonata với quy mô 3 ha, được phát triển dựa trên mô hình semi-compound với 2 dòng sản phẩm chủ đạo là townhouse và villa. Theo đại diện Sun Property, The Sonata vừa sở hữu mọi lợi thế về vị trí, cảnh quan, tiện ích của Sun Symphony Residence vừa là phân khu đẳng cấp nhất của dự án.

Phân khu The Sonata. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Theo đó, "đô thị bán khép kín" này được quy hoạch thông minh theo chức năng từng tiểu khu. Điều này giúp các townhouse 3-5 tầng vẫn có được sự giao thương sôi động tại những tuyến phố lớn nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh dành riêng cho các villa đơn lập hay song lập. Có không gian mở, The Sonata được vận hành chuyên nghiệp với hệ thống booth bảo vệ, tuần tra, camera giám sát 24/7, đảm bảo an ninh cho toàn khu.

Thừa hưởng vị trí kề bên sông Hàn, The Sonata là tọa độ kết nối các điểm du lịch, kinh tế, hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội của thành phố. Từ đây, chỉ chưa đầy 10 phút cư dân đã có thể di chuyển đến biển Mỹ Khê , khu giải trí Da Nang Downtown, trung tâm hành chính hay sân bay quốc tế Đà Nẵng...

Tương lai, khi hầm vượt sông Hàn xuyên qua dự án thành hình, nơi đây sẽ càng sôi động, hứa hẹn trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ, mua sắm, giải trí, nhất là khi quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ Đông đang từng bước được hiện thực hóa. Ngoài ra, nhờ vị trí gần sông, The Sonata có được không gian, cảnh quan thoáng đãng, mát mẻ, trong lành.

The Sonata sẽ được phát triển với mô hình semi-compound. Ảnh phối ảnh minh họa: Sun Property

Điểm nhấn của phân khu này là kiến trúc Hội An đương đại. Tiếp nối mạch nguồn cảm hứng từ văn hóa bản địa với hình ảnh rồng cuộn mình vươn cao và núi Ngũ Hành Sơn, các kiến trúc sư của Sun Group và Design Lab sẽ cùng bắt tay "tái hiện" khung cảnh tấp nập của thương cảng Hội An trong quá khứ. Dấu ấn của kiến trúc Hội An được thể hiện với mái ngói đỏ, cổng vòm, ô cửa lớn, mái hiên rộng... vừa giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật, vừa lưu giữ đặc trưng riêng.

Đại diện Sun Property chia sẻ, The Sonata sẽ sự kết hợp của một thương cảng sôi động, một nhịp sống gần gũi giữa thiên nhiên cùng phong cách, tiện ích sống sang trọng, hiện đại tại trung tâm thành phố.

Cũng theo đại diện nhà phát triển dự án, triết lý "vị nhân sinh" trong thiết kế quần thể Sun Symphony Residence tiếp tục được đội ngũ kiến trúc sư áp dụng tại The Sonata. Từng căn townhouse, villa đến quy hoạch tiện ích nội khu đều được tính toán nhằm đặt trải nghiệm của con người làm trung tâm, thỏa mãn nhu cầu sống - giải trí - nghỉ dưỡng cao cấp của cư dân.

Chú trọng mang thiên nhiên đến gần nhất với con người, những vật liệu tự nhiên như gỗ, ngói... được sử dụng trong các ngôi nhà tại The Sonata, ban công cũng sử dụng màu gỗ. Các căn townhouse sở hữu mặt tiền từ 6-10m, ô cửa kính lớn cùng thiết kế đồng bộ, không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn tối ưu công năng khi chủ nhân có thể vừa ở vừa kinh doanh lưu trú, F&B, thương mại dịch vụ, spa hay các cửa hiệu thời trang....

Công viên Central Park 5.000 m2 thuộc quần thể. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Cư dân The Sonata còn được thừa hưởng và dễ dàng tiếp cận với trọn bộ tiện ích nội khu của cả quần thể Sun Symphony Residence. Đó là công viên Central Park 5.000 m2, bộ 3 bến thủy thỏa mãn nhu cầu chơi du thuyền, đường dạo bộ ven sông Hàn, hệ thống cửa hàng, cửa hiệu đa trải nghiệm, bể bơi vô cực với tầm nhìn trực diện sông Hàn, bộ sưu tập vườn treo ngoài trời, vườn nướng BBQ, kids club, phòng gym hay spa cao cấp... Cư dân tương lai của The Sonata cũng sẽ có vị trí đẹp ngắm pháo hoa tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng từ ngôi nhà của mình.

Theo chủ đầu tư, nhờ vị trí đắc địa, các căn townhouse sẽ hưởng lợi không nhỏ từ tập khách hàng của tháp cao tầng The Symphony, dòng du khách du lịch hàng năm đến Đà Nẵng cùng các chuyên gia, giới công sở, người thành đạt... ở trung tâm thành phố.

Một trong 3 bến thủy nội khu dự án. Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Property

Ba bến thủy ngay nội khu là điểm cộng để các villa, townhouse The Sonata đón những vị khách thượng lưu đến lưu trú, tận hưởng trải nghiệm trên du thuyền. Đà Nẵng đã đặt mục tiêu đưa dịch vụ liên quan du thuyền trở thành thương hiệu đặc trưng, nâng mức đóng góp từ dịch vụ du thuyền vào GRDP của thành phố càng thúc đẩy tiềm năng đón khách từ các du thuyền trên sông Hàn ghé thăm, sử dụng dịch vụ, mua sắm.

"Với mô hình semi-compound, chúng tôi kỳ vọng The Sonata sẽ là tâm điểm giải trí, mua sắm sôi động suốt đêm ngày, là điểm phải đến của người Đà Nẵng và hàng triệu du khách mỗi năm, đại diện Sun Property khẳng định.

Yên Chi