The Soleil Da Nang đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 90% dịp cao điểm

Tòa D dự án The Soleil Da Nang ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 90% các dịp cao điểm từ khi đưa vào vận hành, nhờ vị trí đối diện biển Mỹ Khê, dịch vụ chất lượng do đơn vị quốc tế Wyndham quản lý.

Theo đơn vị quản lý vận hành Wyndham, trong dịp hè vừa qua cũng như nhiều dịp lễ hội và cuối tuần tại Đà Nẵng, tỷ trọng khách quốc tế tại dự án chiếm phần lớn. Vị trí được xem là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hút này.

The Soleil Da Nang nằm ngay mặt biển Mỹ Khê, đối diện công viên Biển Đông, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, ẩm thực và giải trí. Từ đây, du khách thuận tiện kết nối với không gian biển cũng như các điểm đến khác trong thành phố.

Tòa D The Soleil Da Nang sở hữu vị trí đắc địa bên bờ biển Mỹ Khê. Ảnh: Soleil Danang

Ngoài vị trí, dự án tạo điểm nhấn bởi quy mô và kiến trúc. Trên trục ven biển Mỹ Khê, không nhiều tổ hợp sở hữu chiều cao tới gần 200 m như The Soleil Da Nang với 4 tòa tháp cao 57 tầng. Kiến trúc do Aedas (Anh) đảm nhiệm, mang phong cách hiện đại và giàu tính biểu tượng.

Chất lượng công trình và dịch vụ được bảo đảm bởi các đối tác quốc tế như Artelia Group (Pháp) tư vấn - giám sát thi công; Wyndham Hotels & Resorts (Mỹ) phụ trách vận hành, mang đến trải nghiệm lưu trú theo chuẩn quốc tế.

Bể bơi tại dự án. Ảnh: Soleil Danang

Theo kế hoạch, trong tháng 9, chủ đầu tư PPC An Thịnh sẽ tái khởi công tòa A1. Tòa này đã hoàn thiện phần thô đến tầng 37 trên tổng số 57 tầng. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý II/2027.

Song song, PPC An Thịnh chuẩn bị triển khai thi công tòa A2 và tòa B, hướng tới đưa toàn bộ dự án vào vận hành, bổ sung nguồn cung lưu trú quy mô lớn cho Đà Nẵng.

Pháp lý cũng là điểm cộng của The Soleil Da Nang. Chủ đầu tư cho biết, dự án được chấp thuận nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy; tòa D đủ điều kiện hoạt động từ tháng 7, tạo nền tảng cho giai đoạn vận hành ổn định.

Sảnh đón với thiết kế trần cao, tạo sự sang trọng. Ảnh: Soleil Danang

Tháp D The Soleil Da Nang là tòa căn hộ khách sạn quy mô hơn 21.800 m2. Tọa lạc ngay vị trí trung tâm thành phố, dự án sở hữu những căn hộ với ban công hướng biển. Loạt dịch vụ và bể bơi đã đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của du khách tới nghỉ dưỡng.

7 tháng đầu năm, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,3 triệu lượt, tăng 21,6%; khách trong nước đạt 6,5 triệu lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ, tạo sức cầu cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ và khách sạn tại Đà Nẵng.

Song Anh