Vài năm gần đây, nội dung định dạng dọc trở nên phổ biến, lấp đầy những mảng đen trên màn hình smartphone khi xem video, chơi game, lướt mạng xã hội... Xu hướng này trở thành cảm hứng để Samsung tạo ra mẫu TV The Sero có màn hình hiển thị như một smartphone khổng lồ.

TV linh hoạt theo công năng và nhu cầu sử dụng, có thể tùy biến xoay dọc để thể hiện các nội dung trên điện thoại như Facebook, Instagram Story hoặc xoay ngang với những thước phim và nội dung truyền hình. Người dùng có thể dễ dàng chơi game trực tiếp trên TV The Sero với công nghệ n âng cấp hình ảnh chuẩn 4K bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tái tạo nội dung lên chuẩn 4K .

Thiết bị cũng trang bị 5 chế độ hiển thị dọc phù hợp nhu cầu và không gian sống. Cụ thể, chế độ Đồng hồ (Clock) biến The Sero trở thành một mảnh ghép trong bộ sưu tập nội thất phong cách hiện đại.

Màn hình The Sero còn có thể thiết lập chế độ ảnh động Cinemagraph - điểm nhấn để không gian căn hộ của bạn trở nên sinh động. Người dùng cũng qua đó gửi một thông điệp đến người bạn cùng nhà hay những vị khách đến thăm qua màn hình. Dù ở phòng khách nhiều sáng hay phòng ngủ buổi tối, với khả năng tự động tối ưu hóa độ sáng và tăng cường độ tương phản dựa trên nội dung video và nguồn sáng xung quanh, The Sero vẫn mang đến chất lượng hiển thị cao.

Không chỉ dừng ở đồng hồ, hình ảnh, The Sero còn trang bị chế độ Soundwall. Chạm nhẹ vào viền TV, mọi nội dung từ điện thoại sẽ nhanh chóng hiển thị trên TV. Bạn có thể thưởng thức các bản nhạc yêu thích hoặc xem video giải trí liền mạch giữa hai thiết bị chỉ trong tích tắc. Ngoài ra, The Sero có hệ thống 60W 4.1 kênh với loa trầm được tích hợp dưới chân đế đứng nên âm thanh được phát ra với âm vang lớn, âm trầm sâu và dày hơn.

Bảo An

Từ nay đến 30/6, Samsung tổ chức chương trình "Bật lên phong cách cùng Samsung Lifestyle TV" tại Samsung 68 (số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM). Người tham gia chương trình sẽ nhận được thẻ quà tặng Starbucks trị giá 100.000 đồng và có cơ hội giành được một trong các sản phẩm Samsung Lifestyle TV, gồm The Frame, The Sero, The Serif.