The Serif - TV 4K dáng lạ

The Serif trông như khung tranh, phù hợp với nhiều không gian nội thất, nhưng không thể treo tường.

Thiết kế

The Serif là sản phẩm thứ ba trong dòng TV thiết kế hòa nhập không gian sống - dòng Life Style TV - của Samsung. So với The Frame thiết kế dạng khung tranh treo tường hay The Sero có màn hình xoay tự động, The Serif trông cổ điển hơn.

Coi The Serif là TV khung tranh cũng không sai, tuy nhiên, khác The Frame, sản phẩm này không thể treo tường. Người dùng phải đặt TV trên kệ như thông thường, hoặc đặt trực tiếp lên sàn bằng bộ chân chống - vốn là bốn ống kim loại cứng màu đen mờ. Việc tháo lắp chân TV đơn giản, chỉ mất 2 đến 3 phút, do không dùng ống vít mà sử dụng ren tròn.

Với 4 chân chống và nặng khoảng 27 kg, mẫu QLED 4K 55 inch có thể di chuyển dễ dàng và đặt ở khắp nhà.

The Serif đạt được mức độ linh hoạt khó thấy của một chiếc TV. Bạn có thể đặt nó lúc ở phòng khách, lúc chuyển vào phòng ngủ. Thậm chí, nếu có không gian sân vườn, bạn cũng có thể mang The Serif ra ngoài để phục vụ cho các buổi tiệc tùng ngoài trời.

Sản phẩm được thiết kế bởi anh em nhà thiết kế nội thất nổi tiếng tới từ Pháp - Ronan và Erwan Bouroullec. TV này của Samsung không lấy cảm hứng từ khung tranh, mà được tạo hình từ chữ I. Vì thế, khung viền TV được làm dày để tạo hình. Mặt đáy được làm phẳng, để có thể đặt trực tiếp lên kệ. Mặt trên cũng phẳng hoàn toàn và có thể đặt thêm các món đồ trang trí hay lọ hoa nhỏ.

Mặt lưng của The Serif được thiết kế tỷ mẩn. Các cổng kết nối và dây nguồn được giấu bên dưới một tấm ốp nhựa, tạo cảm giác gọn gàng, thanh lịch khi nhìn TV ở bất kỳ góc nào.

Tuy nhiên, một số chi tiết cần hoàn thiện ở các sản phẩm Serif kế tiếp, như phần dây nguồn màu đen khá dày và lộ khi đặt TV trên sàn, dù đã giấu một phần vào chân đế tròn. Ở phân hông, một số mép nối với lưng bị giơ và hở khi nhìn nghiêng từ phía sau.