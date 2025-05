The Sentry Q cung cấp không gian làm việc linh hoạt

The Sentry Q cung cấp không gian văn phòng cho nhóm 8- 200 thành viên, khu vực làm việc chung và bàn làm việc chuyên dụng.

Lựa chọn không gian làm việc chiến lược không đơn thuần là tìm kiếm một địa chỉ văn phòng mà còn ảnh hưởng đến khả năng thu hút nhân sự, tối ưu hóa hiệu suất và thúc đẩy văn hóa đổi mới của doanh nghiệp.

Mới đây, The Sentry giới thiệu The Sentry Q (TSQ)- không gian làm việc chung tọa lạc tại tòa nhà Orbital 2.0 ngay trung tâm Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), quận 12, TP HCM. Văn phòng mới không chỉ bổ sung vào mạng lưới của The Sentry - đơn vị cung cấp văn phòng làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về không gian làm việc truyền cảm hứng.

The Sentry Q đặt trụ sở tại tòa nhà Orbital 2.0. Ảnh: The Sentry Q

The Sentry Q đặt trụ sở tại tòa nhà Orbital 2.0 - công trình đạt chứng nhận công trình xanh Lotus với những tiêu chuẩn khắt khe về hiệu quả năng lượng và thân thiện môi trường. Với 10 tầng văn phòng và một tầng hầm, tòa nhà cung cấp mặt sàn lớn, linh hoạt (khoảng 1.379 m2 mỗi tầng), đáp ứng không gian làm việc đa dạng.

Hệ thống điều hòa không khí VRV tiên tiến, hệ thống điện dự phòng và 5 thang máy Kone tốc độ cao đảm bảo hoạt động liên tục và tiện nghi cho doanh nghiệp. Từ sảnh đón tiếp đến các khu vực tiện ích chung được chăm chút nhằm tạo nên môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Chiếm 3 tầng đầu tiên của Orbital 2.0, The Sentry Q không chỉ là coworking space (không gian làm việc chung) thông thường mà còn là hệ sinh thái làm việc được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp. TSQ mang đến sự linh hoạt với các giải pháp không gian đa dạng: từ văn phòng riêng tư, bảo mật cho các đội nhóm 8 đến hơn 200 thành viên, đến các khu vực làm việc chung năng động và bàn làm việc chuyên dụng.

Điểm nhấn của TSQ nằm ở hệ thống tiện ích được thiết kế để nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và hiệu suất làm việc. Các nhà lãnh đạo và nhân viên có thể sử dụng phòng gym, khu vực nghỉ ngơi với "nap pod", phòng tắm (end-of-trip facilities), quán café/bar ngay tại sảnh, cùng không gian chung và phòng họp trang bị công nghệ cao.

TSQ còn sở hữu hai không gian sự kiện lớn, gồm một hội trường 350 chỗ và một phòng workshop 72 chỗ, đáp ứng các nhu cầu hội họp, đào tạo và kết nối quy mô lớn.

Một sự kiện được tổ chức tại The Sentry Q. Ảnh: The Sentry

Đại diện TSQ cho biết, vị trí đắc địa tại QTSC mang đến cho các doanh nghiệp tại The Sentry Q lợi thế cạnh tranh. Đây là nơi hội tụ của hơn 20.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ và là điểm đến của nguồn nhân lực chất lượng cao từ 5 trường đại học, cao đẳng kỹ thuật trong khu vực.

Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian và chi phí tuyển dụng (ước tính giảm 15% thời gian tuyển dụng) mà còn tạo điều kiện tiếp cận với các tài năng công nghệ mới.

The Sentry Q quy tụ cộng đồng hơn 12.000 thành viên và mạng lưới 7 địa điểm trên khắp TP HCM của The Sentry. Sự kết nối này mở ra những cơ hội hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp tại đây còn có cơ hội tham gia Spark Hub - chương trình vườn ươm được thiết kế để nuôi dưỡng và tăng tốc các startup đổi mới, kết nối họ với mạng lưới cố vấn, chuyên gia và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm.

Theo đại diện The Sentry, The Sentry Q tại Orbital 2.0 giúp doanh nghiệp tiết kiệm 50-80% chi phí thuê mặt bằng mà vẫn đảm bảo chất lượng không gian và dịch vụ chuẩn. Việc tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua các dịch vụ quản lý và tiện ích dùng chung cho phép doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi, nghiên cứu và phát triển.

Không gian làm việc linh hoạt tại The Sentry Q. Ảnh: The Sentry

Ông Greg Ohan, CEO The Sentry, chia sẻ: "Với The Sentry Q tại Orbital 2.0, chúng tôi kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện, nơi các doanh nghiệp công nghệ có thể tối ưu chi phí, thu hút nhân tài và bứt phá giới hạn để đổi mới và phát triển bền vững ngay tại trung tâm công nghệ của thành phố".

