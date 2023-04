'The secret romantic guesthouse': Tình yêu và cuộc chiến vương triều

Phim "Quán trọ tình yêu" (The secret romantic guesthouse) - phát độc quyền trên K+ - kể mối tình thanh xuân cùng nhiều nút thắt trong cuộc chiến vương triều.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Dự án cổ trang gồm 18 tập, lên sóng SBS từ 20/3, hiện chiếu đến tập 10. Chuyện phim mở đầu với cảnh đại quân Lee Chang đảo chính, giết hại huynh đệ giành vương vị. Phế thế tôn Lee Seol (Ryeo Un đóng) 7 tuổi may mắn trốn thoát, lưu lạc nhân gian chờ ngày phục hận.

Trong lúc lẩn trốn quan binh, Lee Seol tình cờ gặp gỡ, đồng cảm với Yoon Dan Oh (Shin Ye Eun) - tiểu thư quyền quý - cũng đang đau khổ vì mất cha. Họ chia tay với lời hứa nếu gặp lại, phế thế tử sẽ tiết lộ tên mình cho Dan Oh. 13 năm sau, Dan Oh một mình gánh vác gia cang, biến tư gia thành quán trọ Ihwawon, chuyên đón sĩ tử cả nước đến kinh thành ứng thí.

Quán trọ ế ẩm, chỉ có hai khách - một sĩ tử lớn tuổi và công tử Jung Yoo Ha (Jung Gun Joo). Nhờ lanh lợi, Dan Oh kết nạp thêm võ sĩ Kang San cùng thiếu gia ăn chơi Shi Yeol (Kang Hoon). Ba chàng trai tính cách khác biệt dần thân thiết với cô chủ nhỏ. Dan Oh đối mặt hiểm nguy khi đồng ý giúp phán quan Jang Tae Hwa truy lùng phế thế tôn để xóa món nợ khổng lồ cha để lại.

Ngoài Kang San (giữa), Yoo Ha (trái) cũng có tình cảm với Dan Oh. Ảnh: SBS

Đạo diễn Kim Jung Min cùng bộ đôi biên kịch Kwon Eum Mi - Kim Ja Hyun khai thác sâu yếu tố tình yêu, dã sử. Các tập gần nhất, thân phận ba nam chính được hé lộ, đẩy mạch phim thêm cao trào. Kang San thừa nhận bản thân là phế thế tôn Lee Seol; Yoo Ha (Jung Gun Joo) là em cùng cha khác mẹ với Kang San; Shi Yeol thực chất là thị vệ, âm thầm bảo vệ Kang San.

Thân phận của phế thế tôn khiến chàng và Dan Oh thêm gắn bó nhưng cũng gặp không ít sóng gió. 13 năm qua, Kang San luôn nhớ, cố tình thuê trọ ở Ihwawon để bảo vệ nàng. Trong khi đó, Dan Oh càng mê đắm khi biết Kang San là cậu bé trốn trong chuồng chó mình cứu lúc nhỏ. Cảnh Dan Oh thú nhận bản thân rung động, hôn má người thương lúc say khướt gây cười nhưng tô đậm dấu ấn nữ quyền.

Vào đội Nội cấm vệ, Kang San bị vua đặc biệt chú ý và nhóm thị vệ kèn cựa. Việc chàng không phải con nhà họ Kang có nguy cơ lộ tẩy. Kế hoạch khởi binh lật đổ vương triều lành ít dữ nhiều. Còn Dan Oh bị vua biến thành mồi nhử, dụ phế thế tôn lộ diện.

Bốn nhân vật chính của phim. Ảnh: SBS

Yoo Ha cũng một lòng một dạ với Dan Oh, dù biết nàng chỉ coi mình là tri kỷ. Sự tử tế của chàng khiến người xem cảm động, nhưng so với câu chuyện ái tình, số mệnh Yoo Ha dễ lấy nước mắt khán giả.

Là con ngoài giá thú của thế tử, từ nhỏ Yoo Ha phải ở đợ, đến khi được họ Jung nhận nuôi, chàng cũng chịu sự ghẻ lạnh của con ruột nhà này. Yoo Ha mới gặp thế tử một lần, nhưng không biết ông là phụ thân và chẳng rõ mẫu thân là ai. Đau lòng trước cảnh bách tính lầm than, chàng dằn lòng giả làm phế thế tôn Lee Seol để hiệu triệu quần thần phò tá mình lên ngôi. Nếu chuyện bại lộ, mối thâm tình giữa Yoo Ha - Dan Oh sẽ tổn thương.

Tương tự, thị vệ Shi Yeol cũng có tình cảm với Dan Oh, thẳng thắn ngỏ lời muốn cưới nàng làm nương tử trước mặt mọi người. Tuy nhiên, về sau chàng và Hong Joo (Jo Hye Joo) - chị gái Dan Oh - phải lòng nhau nhưng khó thành đôi. Theo phán quan họ Jang, Shi Yeol đã giết chết con trai y - hôn phu Hong Joo.

Luôn xuất với hình ảnh lông bông, Shi Yeol mang lại cảm giác đơn độc, ẩn giấu nhiều tâm sự. Thân phận thực sự của chàng là câu hỏi lớn với khán giả. Khi chàng thừa nhận là thị vệ trước Kang San, người xem có thể nhận ra loạt chi tiết được cài cắm từ tập đầu. Kang San hay tình cờ chạm mặt Shi Yeol, bất kể ngoài phố hay chốn thanh lâu. Shi Yeol thường hỏi han Kang San với giọng điệu nửa đùa, nửa thật, nhưng luôn lo lắng và trị vết thương khi phế thế tôn bị truy sát.

Chuyện tình Shi Yeol - Hong Joo sẽ gặp nhiều sóng gió. Ảnh: SBS

Khác với những tập đầu hài hước, càng về sau, Quán trọ tình yêu càng kịch tính bởi biến cố tình yêu và cuộc chiến vương triều. Ngai vàng chỉ có một nhưng có đến ba người muốn lên ngôi và gấp rút thực hiện kế hoạch của mình.

Phim đang phát lúc 23h30 thứ 2, 3 hàng tuần trên VOD App K+, song song với lịch chiếu tại Hàn Quốc, độc quyền trên mọi nền tảng của K+.

Hiếu Châu