Thẻ SeASoul kết nối hàng chục nghìn khán giả tại concert Mỹ Tâm

Thông qua chuỗi đặc quyền trước, trong và sau Live Concert Mỹ Tâm "See The Light", thẻ SeASoul của SeABank góp phần kết nối hàng chục nghìn người hâm mộ bằng các trải nghiệm tài chính gắn với âm nhạc.

Live Concert "See The Light" của Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình tối 13/12, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Trong không gian âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu, tiếng hát của "họa mi tóc nâu" vang lên giữa biển người, tạo nên khoảnh khắc kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ và cộng đồng Tri Âm.

Concert Mỹ Tâm thu hút 40.000 khán giả. Ảnh: BTC

Không chỉ dừng lại ở sự đồng điệu trong âm nhạc, SeABank, nhà tài trợ độc quyền của concert , còn đồng hành cùng khán giả bằng các điểm chạm trải nghiệm thực tế, xoay quanh thẻ SeASoul trong suốt hành trình đến với "See The Light".

Theo ban tổ chức, ngay từ khi công bố concert, thẻ SeASoul đã đóng vai trò như "chìa khóa mở lối" giúp người hâm mộ tiến gần hơn tới đêm diễn. Chủ thẻ được hưởng đặc quyền mua vé sớm kèm ưu đãi giảm 15%, cùng nhiều chương trình tặng vé thông qua mở thẻ, chi tiêu, giới thiệu bạn bè và tham gia các minigame trên nền tảng mạng xã hội.

Để hành trình đến với "See The Light" trọn vẹn hơn, SeABank triển khai loạt ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ SeASoul, từ giảm giá vé máy bay, phòng khách sạn đến ưu đãi khi mua bộ sưu tập merchandise mới nhất trên mytammusic.com dành cho live concert. Trong các ngày diễn ra soundcheck, đổi vòng và đêm nhạc, chủ thẻ còn được giảm 50% chi phí GrabCar hoặc GrabBike, giúp việc di chuyển tới sân vận động thuận tiện hơn. Các ưu đãi được thiết kế theo chuỗi, bám sát từng giai đoạn trải nghiệm của khán giả trước, trong và sau đêm diễn.

Tại không gian concert, dấu ấn của SeABank và thẻ SeASoul hiện diện xuyên suốt hành trình trải nghiệm của khán giả. Thương hiệu tập trung hỗ trợ tổ chức và điều phối không gian, từ khu vực vòng ngoài, lối di chuyển đến các khu chức năng bên trong sân vận động, góp phần đảm bảo trải nghiệm liền mạch, thuận tiện trong suốt thời gian chương trình diễn ra.

Booth check-in cùng thẻ SeASoul thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Ảnh: SeABank

Trước giờ diễn, khán giả được chào đón tại khu vực booth check-in lấy cảm hứng từ tinh thần âm nhạc của Mỹ Tâm và thẻ SeASoul. Các hoạt động chụp ảnh, minigame và quà tặng lưu niệm như túi tote, gấu bông, card bo góc thu hút đông đảo Tri Âm xếp hàng tham gia, trở thành điểm nhấn sôi động bên lề sự kiện. Dòng người xếp hàng chờ check-in, nhận quà và chụp ảnh góp phần tạo nên không khí sôi động tại khu vực này trong tổng thể sự kiện.

Merchandise in dấu ấn của Mỹ Tâm và thẻ SeASoul được khán giả háo hức "săn đón". Ảnh: BTC

Bên cạnh các hoạt động tương tác, TVC ra mắt thẻ SeASoul cũng được trình chiếu trên hệ thống màn hình LED trước giờ diễn, gợi lại hành trình hợp tác giữa SeABank và Mỹ Tâm. Theo đại diện ngân hàng, việc đồng hành cùng "See The Light" là bước đi trong chiến lược dài hạn nhằm đưa tài chính trở thành một phần của đời sống tinh thần, nơi mỗi sản phẩm đều hướng tới giá trị kết nối và tri ân bền vững.

Toàn cảnh đêm diễn "See The Light". Ảnh: BTC

Live Concert "See The Light" đã khép lại, song SeABank cho biết các chương trình ưu đãi dành cho thẻ SeASoul sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, bao gồm quà tặng độc quyền, hoàn tiền chi tiêu, hoàn phí và tài khoản số đẹp. Thẻ SeASoul được kỳ vọng sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành trên những chặng đường tiếp theo của những người yêu âm nhạc, trân trọng cảm xúc.

Minh Ngọc