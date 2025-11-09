The Sculptura hết giỏ hàng trong một giờ mở bán

Dự án The Sculptura được Phú Mỹ Hưng mở bán sáng 9/11, thu hút 750 khách hàng tham dự, 75 căn hộ được bán hết trong vòng một giờ.

Sự kiện mở bán tổ chức tại Sales Gallery - nhà mẫu Phú Mỹ Hưng, quận 7 (cũ), TP HCM. Mỗi khách được cấp một mã để tham gia bốc thăm thứ tự chọn mua căn hộ. Sau một giờ mở bán, toàn bộ 75 căn hộ giao dịch thành công.

Sức hút của dự án đến từ giá trị sống và trải nghiệm cư trú cùng uy tín chủ đầu tư. Dự án hướng đến nhóm khách hàng đề cao chất lượng thiết kế, tiện ích và cộng đồng cư dân. Đại diện chủ đầu tư cho biết, với định vị premium (cao cấp) nhưng dự án được quy hoạch thiết kế, chất lượng hạng sang, giới hạn số lượng sản phẩm, trong đó 83% là căn hộ ba phòng ngủ, diện tích 109-127 m2 và số ít căn Tophouse diện tích 182-226 m2.

Do nhu cầu cao hơn nguồn cung, nên quy trình bốc thăm được tổ chức công khai theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

The Sculptura được xây dựng trên khu đất hơn 2.370 m2 tại trục Hà Huy Tập, trung tâm khu Cảnh Đồi, nơi có mật độ xây dựng thấp, 60% diện tích dành cho nhà ở thấp tầng. Dự án cao 12 tầng, do DP Architecture (Singapore) - đơn vị thiết kế nhiều công trình quốc tế như Resorts World Sentosa, Dubai Mall đảm nhiệm. Các vật liệu và thiết bị nội thất đến từ thương hiệu châu Âu như Gessi, Villeroy & Boch. Tiện ích nội khu được quy hoạch đa tầng theo phong cách resort, gồm hồ bơi vô cực, phòng gym, sauna, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và thư giãn của cư dân.

Theo đại diện chủ đầu tư, The Sculptura ghi nhận "tỷ lệ chọi" cao nhất từ trước đến nay của Phú Mỹ Hưng trong các sự kiện mở bán. Theo đó, số lượng hồ sơ đăng ký mua cao gấp 10 lần so với lượng sản phẩm.

Không khí tại buổi mở bán diễn ra sôi nổi. Toàn bộ khách hàng có mặt đã hoàn tất bước xác nhận đủ điều kiện mua. Nhân viên hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục và thanh toán được bố trí ngay tại khu vực sự kiện, giúp quy trình diễn ra nhanh chóng.

Hơn 750 khách hàng tham dự sự kiện mở bán dự án. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Bà Lan, cư dân khu Midtown, cho biết đã sở hữu ba căn hộ của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng và mong muốn tiếp tục đầu tư vào The Sculptura. Theo bà, uy tín pháp lý và tiến độ xây dựng của Phú Mỹ Hưng là yếu tố tạo niềm tin. "Tôi từng đầu tư nhiều dự án của Phú Mỹ Hưng, mỗi lần đều cảm nhận được sự chuyên nghiệp và minh bạch trong từng khâu", bà nói.

Bà Mỹ Hương (phường Tân Thuận) từng đầu tư vào nhiều dự án của chủ đầu tư này và luôn hài lòng với chất lượng sản phẩm. Bà đánh giá vị trí The Sculptura thuận lợi, ra mắt đúng thời điểm thị trường khu Nam đang sôi động. Theo bà, mức giá của dự án vẫn ở ngưỡng hợp lý so với các khu vực lân cận.

Khách hàng Minh Thư (quận 7 cũ) nhận xét không khí mở bán diễn ra náo nhiệt, thể hiện sức hút của dự án. "Phú Mỹ Hưng luôn chỉn chu trong từng sản phẩm, đó là lý do tôi tiếp tục chọn đồng hành", bà nói. Lần này, bà quyết định mua để ở thay vì trước đây là đầu tư.

Một nhà đầu tư khác, Trúc Phương (khu Nam Thông 2B, Phú Mỹ Hưng) chia sẻ nhiều năm gắn bó với các dự án của chủ đầu tư. Lần này, cô cùng gia đình đến mua vì đánh giá cao thiết kế, vị trí và sự chuyên nghiệp của đơn vị phát triển.

Phối cảnh dự án The Regency có vị trí ngay trái tim Hồ Bán Nguyệt. Ảnh: Phú Mỹ Hưng

Cũng trong ngày 9/11, Phú Mỹ Hưng tiếp tục giới thiệu dự án The Regency. Dự án là căn hộ hạng sang mang tính biểu tượng của giai đoạn Phú Mỹ Hưng 2.0, có vị trí ngay Hồ Bán Nguyệt - trái tim đô thị. Theo thống kê từ hệ thống ứng dụng của chủ đầu tư, lượng khách đăng ký tham dự sự kiện buổi tối cùng ngày rất tích cực. Một số khách hàng chưa mua được căn hộ The Sculptura cho biết sẽ tìm cơ hội tại The Regency - dự án tiếp nối dòng sản phẩm cao cấp của chủ đầu tư.

Hoàng Đan