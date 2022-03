The Sapphire Mansions hướng đến tầng lớp siêu giàu

Sở hữu vị trí đắt giá, dự án được chủ đầu tư DOJI Land định hướng trở thành không gian sống dành riêng cho giới thượng lưu.

Theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) mới nhất của Knight Frank (Tập đoàn tư vấn bất động sản có trụ sở chính tại Anh), lượng người siêu giàu tại Việt Nam sẽ tăng khoảng 26% giai đoạn từ nay đến năm 2026, dự kiến đạt đến 1.551 người, so với con số của năm 2021 là 1.234 người. Con số thống kê này dựa trên định nghĩa người siêu giàu là cá nhân có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, bao gồm cả giá trị bất động sản cư trú chính. Số liệu này phần nào thể hiện tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản hạng sang, để phục vụ nhu cầu của tầng lớp này.

Là đô thị loại một trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước, Hạ Long có nhiều dư địa phát triển dòng sản phẩm bất động sản hạng sang nhờ lợi thế sở hữu vịnh Hạ Long - một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới do New 7 Wonders bình chọn, cùng cảnh quan thiên nhiên phong phú và hạ tầng hoàn chỉnh. Hạ Long hiện là tâm điểm kết nối các tỉnh phía Bắc, khi chỉ cần khoảng 1,5 giờ di chuyển là đến Hà Nội, hay chưa đầy 30 phút để tới Hải Phòng.

Phối cảnh dự án The Sapphire Mansions nằm tại đường bao biển giữa trung tâm Hạ Long. Ảnh: DOJI Land

Với định hướng trở thành không gian sống của tầng lớp siêu giàu, dự án The Sapphire Mansions tọa lạc tại vị trí vàng trên cung đường bao biển trung tâm TP Hạ Long, được chủ đầu tư DOJI Land xây dựng trong tổ hợp sống hạng sang cùng tòa căn hộ hạng A The Sapphire Residence và căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao Best Western Premier Sapphire Ha Long.

"The Sapphire Mansions vừa giúp các chủ nhân thu trọn vẻ đẹp yên bình của vịnh kỳ quan từ góc nhìn đẹp nhất, vừa tận hưởng cuộc sống hiện đại, phồn hoa bên bờ vịnh", đại diện chủ đầu tư DOJI Land chia sẻ.

The Sapphire Mansions gồm 47 căn siêu dinh thự biển, chia thành 5 phân khu: Manhattan, Monaco, Sydney, Venice, Milan Arcade, được đặt tên theo 5 thành phố giàu có nổi tiếng thế giới. Trong đó, Monaco là phân khu đắt giá và đẹp nhất của dự án nhờ sở hữu vị trí mặt tiền biển và liền kề hệ thống 4 khu vườn nội khu.

Phối cảnh thiết kế của căn dinh thự đơn lập Monaco tại The Sapphire Mansions. Ảnh: DOJI Land

Dinh thự đơn lập Monaco được thiết kế theo phong cách kiến trúc châu Âu tân cổ điển với diện tích hơn 250 m2, gồm 5 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ăn, 7 phòng vệ sinh và một bể bơi riêng.

Giữa tâm điểm thành phố, nằm kề vịnh biển, các chủ nhân dinh thự Monaco sẽ được tận hưởng chuỗi tiện ích nội khu cao cấp và riêng tư như sảnh lounge đón khách, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, free wifi nội khu... Xen kẽ trong không gian tiện nghi là 4 khu vườn đậm chất thơ kề bên khung cửa sổ mỗi dinh thự, nơi lưu giữ cảm xúc của một góc trời Âu, mở ra một phong cách sống sang trọng.

"Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản hạng sang, giờ đây những căn dinh thự trăm tỷ không chỉ còn là nơi hưởng thụ, chốn nghỉ dưỡng hay tài sản thể hiện đẳng cấp của chủ nhân mà còn là kênh giữ tiền hiệu quả với giá trị gia tăng không ngừng theo thời gian", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Thu Hương