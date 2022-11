The Saem hợp tác phân phối mỹ phẩm tại Guardian

Các sản phẩm The Saem đang được bán tại chuỗi cửa hàng Guardian trên cả nước với nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cho khách hàng

Trong tháng 11, nhiều dòng mỹ phẩm của The Saem đã được trưng bày và bán tại các cửa hàng của Guardian trên toàn quốc. Đây là hợp tác mới nhất của thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc với đối tác mới nhằm mở rộng và phát triển kênh phân phối tại Việt Nam, giúp cho khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm chính hãng, mua sắm tiện lợi hơn. The Saem và Guardian Việt Nam cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi khác nhau như mua một tặng một, cùng nhiều quà tặng khác với số lượng có hạn.

Kem chống nắng Eco Earth Sun Cream chiết xuất rau má. Ảnh: MVOT

Những sản phẩm bán chạy của The Saem đều được trưng bày và bán tại các cửa hàng của Guardian như kem chống nắng hồng, kem chống nắng xanh, kem chống nắng vàng và kem che khuyết điểm. Trong đó, dòng kem chống nắng Eco Earth Extra Cica vừa được The Saem ra mắt độc quyền tại Việt Nam được nhiều khách hàng đón nhận và đánh giá cao. Đây là loại kem chống nắng vật lý với chỉ số SPF50+, PA++++, có chiết xuất từ rau má, không chứa cồn, giúp cân bằng độ ẩm, dịu nhẹ, phù hợp cho làn da nhạy cảm. Sản phẩm có chất kem mỏng mịn, thẩm thấu nhanh và không gây bết dính trên da. Ngoài ra, The Saem còn có các dòng sản phẩm phục vụ trang điểm khác: kem nền, phấn má hồng, phấn mắt, chì kẻ mắt,...

Kem chống nắng Eco Earth Light Sun Cream ngăn tia UVA và UVB. Ảnh: MVOT

Guardian là nhà bán lẻ hàng đầu châu Á về chuỗi cửa hàng sức khoẻ và sắc đẹp, cửa hàng tiện lợi, siêu thị và đại siêu thị, thuộc tập đoàn Dairy Farm. Chuỗi cửa hàng đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào năm 2011. Guardian có mô hình cửa hàng tân tiến với sự đầu tư về không gian rộng rãi, khang trang, bài trí đẹp mắt đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thoải mái, năng động và trẻ trung.

The Saem là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc thuộc tập đoàn Hankook Cosmetics với các dòng sản phẩm đa dạng như trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc tóc. Đơn vị ưu tiên sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Đến năm 2020, The Saem chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam và được mọi người đón nhận cho đến nay.

(Nguồn: The Seam)