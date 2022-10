The Saem hợp tác Matsukiyo phân phối mỹ phẩm

Các sản phẩm The Saem sẽ được bán tại cửa hàng Matsukiyo trong Vincom Đồng kèm nhiều ưu đãi cho khách hàng.

Từ 15/10, nhiều dòng mỹ phẩm của The Saem sẽ được bán tại Matsukiyo, Vincom Đồng Khởi. Đây là thỏa thuận mới nhất của thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc trong việc mở rộng mạng lưới phân phối tại Việt Nam. The Saem và Matsukiyo cũng tung ra chương trình ưu đãi mua một tặng một cùng nhiều quà tặng trong dịp này.

Những dòng sản phẩm bán chạy của The Saem đều được bán tại cửa hàng như kem chống nắng hồng, kem chống nắng xanh và kem che khuyết điểm. Điển hình là dòng Eco Earth Extra Cica vừa được The Saem ra mắt độc quyền tại Việt Nam, được nhiều khách hàng đón nhận. Đây là loại kem chống nắng vật lý với chỉ số SPF50+, PA++++. Sản phẩm có chiết xuất từ rau má, không chứa cồn, giúp cân bằng độ ẩm, dịu nhẹ, phù hợp cho làn da nhạy cảm. Sản phẩm được sản xuất với chất kem mỏng mịn, thẩm thấu nhanh và không gây bết dính trên da.

Kệ mỹ phẩm của The Saem tại cửa hàng Matsukiyo Vincom Đồng Khởi. Ảnh: MVOT

Matsumoto Kiyoshi (Matsukiyo) là chuỗi bán lẻ dược, mỹ phẩm hàng đầu tại Nhật Bản, được thành lập từ năm 1932 với tên gọi Matsumoto Yakuho. Năm 2020, Matsukiyo ra mắt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam nằm ở Vincom Center Đồng Khởi. Đây là cửa hàng phân phối chính hãng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình từ Nhật Bản và nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Nhiều sản phẩm của The Saem tại cửa hàng Matsukiyo. Ảnh: MVOT

The SAEM là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc thuộc tập đoàn Hankook Cosmetics với các dòng sản phẩm đa dạng như trang điểm, chăm sóc da, chăm sóc tóc. Chúng tôi luôn đặt chất lượng hàng đầu và ưu tiên sử dụng các nguyên liệu từ thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường, the SAEM mong muốn mang đến sự hoàn hảo cho phái đẹp. Đến năm 2020 The Saem chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam và được mọi người đón nhận cho đến nay.

