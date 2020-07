The Saem cảnh báo mỹ phẩm giả thương hiệu Hàn Quốc

The Saem khuyến cáo người tiêu dùng chọn sản phẩm có tem chống hàng giả, qua các kênh nhập khẩu chính thức, tránh chọn nhầm hàng giả, hàng nhái.

Làm đẹp là nhu cầu của phụ nữ từ bao đời nay nhằm giúp bản thân ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ, tự tin hơn. Làm đẹp bằng cách sử dụng mỹ phẩm là một trong những phương pháp giúp phái đẹp có làn da, diện mạo mơ ước. Song song với những thương hiệu uy tín có trên thị trường, việc xuất hiện hàng giả, hàng nhái đang khiến người tiêu dùng có thể "tiền mất, tật mang".

Thị trường "vàng thau lẫn lộn"

Mỹ phẩm chính hãng do các thương hiệu mỹ phẩm uy tín sản xuất, đã được cấp giấy phép kinh doanh, sản xuất. Sản phẩm cần tuân thủ và đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn an toàn, chất lượng và hiệu quả của từng quốc gia. Sản phẩm chính hãng thông thường cũng sẽ có tem bảo hành và đầy đủ giấy tờ về thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng đi kèm. Doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm này trong quá trình hoạt động cũng luôn được kiểm tra, quản lý chặt chẽ bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sử dụng mỹ phẩm chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ sàng giúp phái đẹp an tâm về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn. Các sản phẩm mỹ phẩm chính hãng khi được đưa ra thị trường luôn kèm theo cam kết trách nhiệm của công ty sản xuất. Từng thành phần, tinh chất trong sản phẩm cũng đã được kiểm định đầy đủ sao cho phù hợp nhất với người dùng.

Thực tế, thị trường mỹ phẩm là một trong những thị trường dễ xuất hiện hàng giả, hàng nhái nhất. Theo các bác sĩ da liễu, tác hại của mỹ phẩm kém chất lượng không chỉ không đáp ứng được nhu cầu làm đẹp, mà nguy hiểm hơn, có thể trực tiếp gây ra hậu quả tai hại cho sức khỏe và thẩm mỹ của người dùng.

Trong khi đó, với những sản phẩm mỹ phẩm chính hãng đã trải qua quá trình thử nghiệm, kiểm tra chất lượng và uy tín của hãng, người dùng có thể yên tâm về mỹ phẩm sử dụng.

Mặt khác, ngành công nghiệp mỹ phẩm Hàn Quốc là ngành nổi tiếng trên toàn thế giới về sản phẩm chất lượng, công nghệ hiện đại, bao bì độc đáo. Tại Việt Nam, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đã trở nên quen thuộc. Với nhu cầu sử dụng mỹ phẩm của người Việt đang tăng cao, đây luôn là thị trường tiềm năng mà các thương hiệu muốn chinh phục.

The Saem là thương hiệu mới nhưng được người tiêu dùng Hàn Quốc và khắp thế giới ưa chuộng.

Nhắc đến mỹ phẩm Hàn Quốc, có thể kể đến The Saem. Đây là thương hiệu quen thuộc với người Hàn Quốc và 13 quốc gia, vùng lãnh thổ như Mỹ, Hong Kong, Indonesia, Nga, Nhật Bản, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Kyrgyzstan, Ả Rập Saudi, Uzbekistan, Mông Cổ và Philippines.

Thành lập vào năm 2010 tại Hàn Quốc, The Saem trực thuộc Công ty TNHH HanKook Cosmetic với hơn 59 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong ngành mỹ phẩm. Với định hướng phát triển mỹ phẩm từ thiên nhiên, chất lượng cao và giá thành hợp lý, sau 10 năm, The Saem đã khẳng định vị thế là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc được giới trẻ yêu thích trên khắp thế giới. Các dòng sản phẩm của The Saem bao gồm đầy đủ chủng loại, từ chăm sóc, dưỡng ẩm sâu đến làm đẹp cho từng độ tuổi khác nhau. Cũng giống như nhiều món mỹ phẩm đình đám khác mà tín đồ làm đẹp ưa chuộng, The Saem cũng bị làm giả và bày bán một cách tràn lan.

Cần chọn mỹ phẩm phân phối chính thức

Giữa thị trường "thượng vàng hạ cám" với hàng giả, hàng nhái tràn lan, để phân biệt mỹ phẩm The Saem thật giả, người dùng cần trang bị thông tin đầy đủ. Khi tìm mua sản phẩm, người mua cần chú ý đến bao bì, hộp sản phẩm như chữ trên sản phẩm The Saem luôn được in thật mảnh và rõ nét, không quá đậm nét hay quá mờ như hàng nhái.

Mỹ phẩm The Saem chính hãng có tem chống hàng giả và mã QR truy xuất nguồn gốc.

Đối với các dạng cọ, bút kẻ, sản phẩm của The Saem luôn dài, chắc chắn, thân không cong vẹo như các sản phẩm kém chất lượng. Về mùi hương, sản phẩm thật có mùi như nước hoa, đầm và rất dễ chịu, không bị hắc như mùi của sản phẩm nhái The Saem.

Bên cạnh đó, cũng như các thương hiệu mỹ phẩm khác, cách nhanh nhất để mua sản phẩm The Saem chính hãng, yên tâm về nguồn gốc, uy tín, chất lượng là mua tại các địa chỉ uy tín. Những địa chỉ này là nơi phân phối chính hãng, có ký kết, chứng nhận rõ ràng từ phía công ty thương hiệu.

Năm 2020, The Saem chính thức chọn thị trường Việt Nam là điểm đến tiếp theo. MVOT là nhà phân phối online độc quyền của The Saem. Sản phẩm đã có mặt trên thị trường tại hệ thống cửa hàng Medicare trên toàn quốc. Từ 2/7 sản phẩm sẽ được bán rộng rãi tại các shop, cửa hàng, sạp chợ tại TP HCM.

Vũ Khánh