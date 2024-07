The Rock hát nhạc phim 'Moana' tặng bệnh nhi

Tài tử Dwayne "The Rock" Johnson hát ca khúc "You're Welcome" tặng fan bốn tuổi mắc bệnh hiểm nghèo.

Trên Instagram ngày 1/7, The Rock cho biết Make-A-Wish Foundation - tổ chức Mỹ chuyên thực hiện điều ước của trẻ mắc bệnh nặng - vừa gửi yêu cầu khẩn nhờ anh thực hiện ước mơ của bé Lily Guerrero. Cô bé là fan của Moana (2016), xem phim hàng ngày. Em hy vọng The Rock thu âm ca khúc You're Welcome - bài hát của nhân vật á thần Maui do anh lồng tiếng - để em có thể nghe nhiều lần.

The Rock hát nhạc phim 'Moana' Nghệ sĩ hát "You're Welcome" tặng bệnh nhân nhỏ tuổi. Video: Instagram The Rock

Tài tử mở đầu video bằng thông tin về Lily, cho biết tình trạng sức khỏe hiện tại của em kém, không thể giao tiếp, phải ăn uống bằng ống truyền. Tuy nhiên, Lily vẫn có thể nghe mọi thứ xung quanh, thích nhạc Taylor Swift. Trước yêu cầu của cô bé, diễn viên cho rằng khi một người ôm ấp ước nguyện "khẩn cấp", điều này đồng nghĩa họ không còn nhiều thời gian.

"Bố mẹ của Lily nhờ tôi chia sẻ điều ước của Lily trên mạng xã hội để lan tỏa tinh thần và sức mạnh của em ấy", The Rock nói thêm. Anh cũng được thông báo Lily "cực kỳ hào hứng" khi nhận sự quan tâm.

Trước khi cover bài hát, sao Fast and Furious nhắn nhủ đến người hâm mộ nhí: "Cảm ơn cháu đã cho chú đặc ân được thực hiện điều ước của cháu thông qua Make-a-Wish. Khi chú hát You're Welcome, chắc có vài sơ sót nhưng mong cháu vẫn thích món quà này. Lily, cháu là cô bé đặc biệt".

Dưới phần bình luận, hầu hết người theo dõi cầu nguyện cho Lily và gia đình của em. Nhiều người khen The Rock tuyệt vời, đầy lòng nhân ái. Một tài khoản viết: "Trái tim tôi tưởng chừng tan chảy trước video. Cầu mong mọi điều tốt lành đến với Lily". Hiện video của anh đạt gần 12 triệu lượt xem.

MV "You're Welcome" MV "You're Welcome". Video: Youtube DisneyMusicVevo

Dwayne Johnson sinh năm 1972, là tài tử hàng đầu Hollywood. Anh nổi tiếng với những vai cơ bắp, có sức mạnh siêu việt như trong loạt Fast & Furious, San Andreas (2015), Skyscraper (2018), Jumanji... Theo Forbes, Johnson nhiều lần dẫn đầu danh sách nam diễn viên kiếm nhiều tiền nhất thế giới. Anh từng là đô vật nổi tiếng, giành 10 chức vô địch thế giới trước khi vào Hollywood. Diễn viên trở lại sàn đấu WWE hồi tháng 1 sau sáu năm vắng bóng.

Diễn viên hợp tác cùng Make-a-Wish suốt nhiều năm qua. Năm 2019, anh từng giúp tổ chức huy động hàng chục nghìn USD tiền hỗ trợ. Cha quá cố của tài tử - Rocky Johnson, cựu võ sĩ - là một trong những người nổi tiếng đầu tiên hỗ trợ dự án.

Phương Thảo (theo People)