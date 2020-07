The River Thu Thiem hài hòa tiện ích và thiên nhiên

Tọa lạc trên Vành đai 1 khu đô thị Thủ Thiêm, liền kề trung tâm thành phố, dự án The River Thu Thiem được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mới về phong cách sống sang trọng, kế thừa cảnh quan và tầm nhìn hiếm có về phía trung tâm TP HCM.

Phối cảnh toàn khu dự án The River Thu Thiem với tầm nhìn bao quát ra khu trung tâm quận 1.

Thiết kế hài hòa cảnh quan

Với gần 100 m mặt tiền sông và công viên ven sông gần 4 ha, nhà phát triển dự án kỳ vọng tạo ra một khu căn hộ sang trọng theo phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. The River Thu Thiem được định hướng trở thành một công trình biểu tượng có thiết kế xứng tầm để biến cảnh quan xung quanh như "hòa làm một" với công trình xây dựng, cùng tôn tạo thiên nhiên và cảnh sắc bờ sông.

Các công ty thiết kế quốc tế danh tiếng như DPA (về mặt bằng và kiến trúc), DKO (nội thất penthouse và tiện ích), IDD (nội thất căn hộ), ASA (thiết kế ánh sáng) đã được mời tham gia để cùng tạo ra một bản thiết kế hài hòa nhất, giữa tiện ích phục vụ cư dân, tính thẩm mỹ trong công trình kiến trúc và không gian sống bên sông.

Với sự tham gia của Element Studio trong vai trò thiết kế cảnh quan, The River sẽ có những hành lang rợp bóng cây, nối liền với sắc xanh dọc lối vào và hồ bơi 50 m. Việc chọn lựa cây cảnh cũng như bố trí đường đi được các kiến trúc sư chú trọng, lựa chọn tỉ mỉ. Từng chi tiết trang trí được tích hợp tổng hòa vào dự án và phục vụ mục tiêu tối ưu công năng về tiện ích, hoạt động cho cư dân.

Ngoài mục đích tối đa mảng xanh trong nội khu, cây xanh còn góp phần tạo nên những lớp ngăn cách "mềm" giúp phân tách từng khu vực rõ ràng hơn, hạn chế giao thông cũng như làm mềm mại các không gian xung quanh. Các loại bê tông gạch lát có tông màu đất tự nhiên được chọn lựa riêng cho từng khu vực với các công năng sử dụng khác nhau.

Cây xanh được tận dụng không chỉ để tạo mảng xanh mà còn đóng vai trò "hàng ngăn cách mềm" phân chia các khu vực.

Trong khi đó hàng cây cọ mang lại sự kết nối thị giác liền mạch từ sảnh club house, dọc theo hồ bơi cho đến nhà hàng ở tháp Thames và dẫn đến công viên bờ sông 4 ha. Hồ bơi trẻ em được đặt liền kề với tòa tháp Thames tách biệt với hồ bơi lớn và bao quanh bởi dãy ghế tắm nắng, bãi cỏ rộng và hàng cây ngăn cách với đường nội bộ.

Tầng 5 của tháp Hudson được bố trí các ghế nghỉ (canaba) với tầm nhìn bao quát khu vực cảnh quan trung tâm công viên bờ sông. Đây cũng là nơi dành cho các buổi tiệc BBQ với đầy đủ dụng cụ và chỗ ngồi mở rộng. Khu vui chơi trẻ em được đặt ngay cạnh khu vực BBQ tạo nên khu vực giải trí phù hợp dành cho cả gia đình mỗi dịp cuối tuần.

Công trình được đầu tư công phu về thiết kế ánh sáng với sự góp mặt của công ty ASA. Bước vào khu căn hộ, cư dân sẽ trải nghiệm lan can kính trong suốt đón trọn ánh sáng ban ngày và lung linh vào ban đêm. Mỗi khu vực khác nhau sẽ được bố trí ánh sáng phù hợp. Khu vực vui chơi trẻ em chú trọng ánh sáng trắng để mang đến năng lượng tích cực, phấn khởi. Khu nhà hàng bờ sông được chăm chút để không chỉ mang đến sự ấm cúng mà còn có thể tạo nên không khí lễ hội khi cần thiết. Club House tối ưu ánh đèn lung linh, huyền ảo để có thể "rực sáng" vào ban đêm...

Club house được chăm chút như một tiện ích sang trọng trong khu nghỉ dưỡng.

Mang yếu tố thời trang vào nội thất

Dự án được định vị là khu căn hộ sang trọng và tiện nghi, ngang chuẩn những căn hộ cao cấp như Phố Đông - Thượng Hải hay mang tinh thần sang trọng của "thiên đường thời trang" Paris, New York, Milan... Do đó các kiến trúc sư đã đem sự tinh tế và đột phá của tinh thần thời trang cao cấp vào thiết kế nội thất cho dự án. Các phong cách thiết kế hiện đại và sang trọng mang dáng dấp những thương hiệu nổi tiếng như Versace, Fendi & Ralph Lauren, Hermes, Louis Vuitton... tạo cho không gian sống tại The River nguồn cảm hứng sáng tạo.

Bà Jennifer Murray, Giám đốc thiết kế của IDD, đơn vị đảm nhiệm phần nội thất căn hộ cho biết, nguồn cảm hứng này là điều mà các kiến trúc sư, nhà thiết kế mong muốn mang đến cho chủ nhân căn hộ. Bởi đây là nhóm khách hàng có chuẩn thẩm mỹ cao, có tư duy, lối sống và trải nghiệm toàn cầu.

Phối cảnh thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ các thương hiệu thời trang danh tiếng.

"Để đảm bảo điều này, vật liệu cũng được lựa chọn rất kỹ lưỡng và tinh tế. Chẳng hạn gạch lát, để phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam nhưng không quên kết hợp các xu hướng thiết kế châu Âu để chúng mang dáng vẻ hiện đại", bà Jennifer Murray nói.

Nằm bên bờ sông Sài Gòn, dự án The River đang là một trong những dự án nổi bật hứa hẹn dẫn đầu phong cách sống thượng lưu của TP HCM trong tương lai. Dự án được ví như một "bản giao hưởng" hài hòa giữa tiện ích hiện đại và màu xanh thiên nhiên đặc trưng của khu vực Thủ Thiêm.

Minh Anh