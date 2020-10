The Residence Phú Quốc hướng đến khách hàng thượng lưu

The Residence Phú Quốc nằm tại trung tâm Bãi Trường, gồm 74 căn biệt thự khép kín, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp.

Phú Quốc hiện quy tụ hơn 300 dự án với tổng diện tích gần 11.000 ha, chiếm hầu hết các vị trí đắc địa ven biển, trong đó phần lớn là các khu căn hộ nghỉ dưỡng, khách sạn, shophouse, biệt thự...

Theo đại diện Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Đô thị Corporation, thị trường Phú Quốc phát triển đòi hỏi các chủ đầu tư cần tư duy phát triển dự án khác biệt, đáp ứng yêu cầu khắt khe về không gian sống nghỉ dưỡng. Gu thưởng thức cuộc sống của giới thượng lưu ngày càng nâng cao, tiêu chuẩn sống sang không còn dừng lại ở giá trị vật chất bên ngoài mà còn bao gồm cả các yếu tố riêng tư, sự cảm thụ nghệ thuật, đặc quyền thưởng thức cuộc sống hài hòa giữa thiên nhiên.

"Đồng thời sau Covid-19, giới khách hàng thượng lưu chú trọng hơn đến yếu tố chất lượng sống và sức khỏe, chọn những ngôi nhà giữa chốn bình yên xanh mát", đại diện Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Đô thị Corporation chia sẻ.

Khu biệt thự khép kín The Residence Phú Quốc tọa lạc tại trung tâm Bãi Trường, được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Hạ tầng Đô thị Corporation. Ảnh phối cảnh: HTDT Corp.

Lấy cảm hứng từ không gian "thế ngoại đào nguyên" biệt lập với bên ngoài, The Residence Phú Quốc là quần thể biệt thự khép kín do Công ty CP Tập đoàn Hạ tầng Đô thị Corporation triển khai. Dự án nhắm đến lượng khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm loại hình "second home" hạng sang, hướng đến giới chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, những nhà đầu tư dài hạn...

Biệt thự The Residence Phú Quốc có diện tích từ 126-488 m2, được thiết kế theo lối kiến trúc Tây Ban Nha. HTDT Corp.

Với quy mô 31.000 m2, quần thể biệt thự The Residence Phú Quốc gồm 74 căn biệt thự diện tích từ 126-488 m2. Dự án thiết kế theo lối kiến trúc Tây Ban Nha sang trọng, phần mái vòm thủ công cao rộng, lối dẫn hành lang chạy dọc hiên nhà, mái ngói đất nung độc bản. Mỗi căn biệt thự đều có khoảng sân quanh nhà được thiết kế như một vườn thượng uyển thu nhỏ với đầy đủ màu sắc, giúp cư dân tương lai tận hưởng không gian yên tĩnh, trong lành, hài hòa cùng thiên nhiên.

The Residence Phú Quốc tọa lạc trên con đường tỷ đô tại trung tâm Bãi Trường, thuận tiện để cư dân di chuyển đến các trung tâm hành chính, sân bay, cảng biển và các địa danh du lịch quan trọng trên đảo Ngọc. Dự án còn nằm gần các khách sạn hạng sang nổi tiếng như Intercontinental, Pullman, Park Hyatt...

Mỗi biệt thự sở hữu khoảng sân được thiết kế như một vườn thượng uyển thu nhỏ. Ảnh phối cảnh: HTDT Corp.

Từ hiên nhà, cư dân tương lai của The Residence Phú Quốc chỉ mất vài bước chân để đến khu tiện ích gồm Club house với hồ bơi, vườn BBQ, coffee shop. Nội khu dự án còn có khu trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, vườn organic, khu fitness và yoga tầm nhìn 360 độ, lưng tựa núi, mặt hướng biển.

"Chúng tôi kỳ vọng vị trí đắc địa cùng thiết kế độc đáo sẽ đưa The Residence Phú Quốc bắt nhịp xu hướng phát triển của đảo Ngọc, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống xứng tầm cùng cơ hội đầu tư sinh lời bền vững", đại diện chủ đầu tư nói.

Hà Thanh