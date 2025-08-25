The Privé hết rổ hàng hơn 1.000 căn hộ qua hai đợt mở bán

TP HCMĐất Xanh công bố 1.027 căn hộ thuộc 4 tháp của dự án The Privé (phường Bình Trưng) được mua hết chỉ trong hai kỳ mở bán giai đoạn một, từ ngày 21/8 đến 24/8.

Theo chủ đầu tư, kết quả này ghi nhận "kỷ lục" bán hàng nhanh của đơn vị. Bên cạnh đó, The Privé còn xác lập 7 kỷ lục. Đơn cử, trong vòng hai tuần từ khi khai trương nhà mẫu đến sự kiện mở bán, dự án hút hơn 30.000 lượt quan tâm trên nền tảng bán hàng của doanh nghiệp, ghi nhận 9.500 booking và có gần 2.000 khách hàng tham dự sự kiện mở bán trực tiếp cùng hơn 7.000 khách tham gia trực tuyến trên cả nước.

Hoạt động mở bán giai đoạn một khu căn hộ hạng sang The Privé bắt đầu từ tối 21/8, trên nền tảng công nghệ Dat Xanh Agent - hệ thống bán hàng hiện đại giúp tối ưu quy trình chọn căn, giao dịch và xác nhận thông tin.

Đến ngày 24/8, Đất Xanh tổ chức sự kiện mở bán trực tiếp. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm khách hàng đã có mặt, chờ đợi tham dự sự kiện mở bán. Các đơn vị phân phối ghi nhận, khách hàng sẵn sàng lựa chọn và quyết định rất nhanh, khi tỷ lệ cạnh tranh để chốt một căn lên đến 9:1. "Con số này phản ánh rõ nhu cầu dành cho phân khúc căn hộ hạng sang tại trung tâm", đại diện một đơn vị phân phối chia sẻ.

Quang cảnh sự kiện mở bán đợt hai, sáng 24/8. Ảnh: Đất Xanh

Chị Hoàng Mai, khách hàng tham gia giao dịch trực tiếp chia sẻ: "Khi bước vào không gian nhà mẫu, tôi cảm thấy hài lòng. Đây không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian để tận hưởng và khẳng định phong cách sống của gia đình". Ngoài ra, theo chị, yếu tố pháp lý của dự án chính là lý do chủ chốt khiến chị quyết định chọn sở hữu hai căn hộ tại đây.

Chưa đầy ba ngày, 4 tháp đầu tiên tương đương hơn 1.000 căn hộ đã được bán hết. Với kết quả này, The Privé hoàn tất giai đoạn một triển khai kinh doanh.

Các chuyên viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng tại sự kiện. Ảnh: Đất Xanh

The Privé nằm tại Nam Rạch Chiếc, liền kề trung tâm kinh tế - tài chính Thủ Thiêm. Dự án kết nối trực tiếp đến các trục giao thông huyết mạch như cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội và các tuyến metro trong tương lai.

Quy mô dự án hơn 6,7 ha, ba mặt giáp sông, được thiết kế compound biệt lập, với phần lớn không gian nội khu được ưu tiên cho cảnh quan, mặt nước và chuỗi tiện ích. Cư dân tương lai sẽ được tận hưởng hệ thống tiện ích chuẩn resort, từ hồ bơi điện phân muối, phòng gym view hồ, vườn thiền, fine dining lounge, thư viện, golf 3D, không gian làm việc chung đến sân thể thao đa năng.

Nhiều khách hàng cho biết đã chờ đợi từ sáng sớm để được vào khán phòng tham dự sự kiện mở bán. Ảnh: Đất Xanh

Theo giới chuyên môn, sức hút của The Privé đến từ sự kết hợp hài hòa giữa vị trí đắc địa, thiết kế sang trọng, hệ thống tiện ích, chính sách bán hàng linh hoạt và tính pháp lý. Dự án đầy đủ giấy phép xây dựng, giấy phép bán hàng và đủ điều kiện bán cho cả khách hàng trong nước lẫn quốc tế. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TP HCM ngày một khan hiếm, việc các dự án mới như The Privé ra mắt được xem như giải cơn "khát" nguồn cung sản phẩm trung tâm trong vòng nhiều năm qua.

Đại diện Đất Xanh phân tích thêm, hiệu ứng "cháy hàng" ở cả hai đợt mở bán cũng thể hiện tầm nhìn của đơn vị trong việc phát triển những biểu tượng sống mới tại khu vực lân cận Thủ Thiêm - trung tâm kinh tế, tài chính đang lên của thành phố.

Một nhà mẫu tại The Privé. Ảnh: Đất Xanh

Đất Xanh cho rằng giai đoạn một hết hàng góp phần củng cố niềm tin của thị trường vào tiềm năng phục hồi và phát triển bền vững của phân khúc bất động sản hạng sang tại TP HCM. Doanh nghiệp kỳ vọng, The Privé tiếp tục tạo thêm những kỷ lục mới trong những đợt mở bán tiếp theo.

Hoàng Anh