The Privé - đô thị liền kề trung tâm Thủ Thiêm

The Prive phát triển theo mô hình compound, ba mặt giáp sông, thừa hưởng nhiều lợi thế đón cư dân nhờ vị trí ngay sát trung tâm Thủ Thiêm.

Nằm ở phường Bình Trưng (phường An Phú cũ), TP Thủ Đức, Nam Rạch Chiếc có quy mô hơn 90 ha, được đánh giá là một trong những quỹ đất đô thị hiếm hoi gần khu vực trung tâm TP HCM, có đủ quy mô để phát triển cụm đô thị hiện đại hoàn chỉnh. Trong đó, The Privé hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành điểm an cư - đầu tư, đóng góp vào bức tranh phát triển của đô thị Nam Rạch Chiếc.

Dự án có vị trí liền kề trung tâm Thủ Thiêm, gần nút giao An Phú và nhà ga Thủ Thiêm. Cư dân có thể tiếp cận nhanh chóng các tuyến huyết mạch hiện hữu như cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, cũng như đường Vành đai 3 và tuyến metro số 2 đang hình thành. Hệ thống hạ tầng hiện tại và tương lai mở ra tiềm năng tăng giá, đồng thời giúp cư dân tận hưởng mọi tiện ích, dịch vụ trong Nam Rạch Chiếc và các khu vực lân cận.

The Privé xây dựng theo mô hình compound với ba mặt giáp sông. Ảnh: Đất Xanh

Liền kề trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm - khu vực đang định hình là "thủ phủ kinh tế, tài chính mới" của thành phố và cả nước, cùng với hạ tầng giao thông với các trục đường huyết mạch, mở ra dư địa phát triển cho thương mại, dịch vụ và đầu tư quốc tế. Đây là lợi thế để dự án thu hút nhóm cư dân chất lượng cao.

Ngoài ra, việc nằm ở Nam Rạch Chiếc cũng mang đến lợi thế về tự nhiên cho khu căn hộ. Nếu Thủ Thiêm được mong sẽ khoác lên mình diện mạo của trung tâm tài chính năng động, hội tụ của dòng vốn toàn cầu và nhịp sống hiện đại, Nam Rạch Chiếc chính là khu vực đóng vai trò cân bằng giữa phát triển đô thị và chất lượng sống. Khu vực này dung hòa giữa tốc độ và chiều sâu, giữa tiện nghi hiện đại và không gian sống an lành, tĩnh tại.

Được thiên nhiên ưu ái hệ thống kênh rạch và cảnh quan sông nước, Nam Rạch Chiếc sở hữu vi khí hậu trong lành hơn nhiều khu vực trong thành phố. Tận dụng ưu thế này, The Privé tiếp tục phát huy. Với mật độ xây dựng 25%, khu căn hộ compound nhường phần lớn không gian cho hệ cảnh quan xanh được phân bổ rộng khắp.

Quy hoạch ưu tiên mật độ xây dựng thấp góp phần kiến tạo môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, nuôi dưỡng cảm xúc và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Phòng gym hướng hồ và cảnh quan xanh mát, mang đến cảm giác như đang tập luyện giữa thiên nhiên. Ảnh: Đất Xanh

Đồng thời, dự án kiến tạo hệ tiện ích theo chuẩn "resort giữa lòng thành phố". Cư dân tiếp cận tiện ích khép kín đa dạng như hồ bơi điện phân muối, phòng gym hướng hồ, vườn hoa nhiệt đới, hệ thống fine dining lounge mang phong cách đa văn hóa, rạp chiếu phim và sân thể thao. Dự án còn có studio sáng tạo và không gian làm việc chung... mang đến hành trình trải nghiệm thể chất, tinh thần và cảm xúc cho các cư dân tương lai.

Song song đó, hệ sinh thái tiện ích toàn diện cũng đang dần hình thành quanh dự án - từ các trung tâm thương mại, trường học quốc tế, cơ sở y tế, khu thể thao - giải trí đến các dịch vụ khác.

Giữa Nam Rạch Chiếc đang chuyển mình để thành "new downtown" (trung tâm mới) của TP HCM, dự án căn hộ compound được kỳ vọng là nơi an cư, tạo dựng sự thịnh vượng - chuẩn mực sống dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Hoài Phương