The Pizza Company nhận 2 giải thưởng dịp sinh nhật

The Pizza Company Việt Nam chào đón sinh nhật lần thứ 9 với giải thưởng "Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam 2022".

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc của thương hiệu - ông Lê Đình Hội còn nhận danh hiệu "Doanh nhân xuất sắc đất Việt 2022". Giải thưởng do Viện Kinh tế và Văn hoá kết hợp cùng Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức.

Ông Lê Đình Hội đón nhận danh hiệu "Doanh nhân xuất sắc Đất Việt 2022". Ảnh: The Pizza Company

Chia sẻ về những thành tựu đạt được trong thời gian qua, đại diện The Pizza Company khẳng định những giải thưởng có được không chỉ là thành quả của tập thể mà yếu tố quan trọng là khách hàng đã tin yêu vào sản phẩm và dịch vụ của thương hiệu.

"Vượt được qua đại dịch là một sự phấn khởi và có được tình cảm của khách hàng là một niềm tự hào. Chúng tôi gửi đến khách hàng lời cảm ơn và những ưu đãi thiết thực, có lợi nhất nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi này", đại diện thương hiệu nói.

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của thương hiệu, The Pizza Company tiếp tục tung chương trình khuyến mãi "Sinh nhật 9, nhận quà đỉnh" với quà tặng là 99.999 chiếc bánh pizza trị giá 199.000 đồng, từ ngày 1/4 đến hết số lượng. Theo đó, khách hàng với bất kỳ hóa đơn có pizza size M hoặc L và một sản phẩm của Pepsi sẽ nhận được một phần quà tặng này. Tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Giải thưởng "Top 20 thương hiệu vàng Việt Nam 2022" do Viện Kinh tế và Văn hoá kết hợp cùng Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tổ chức. Ảnh: The Pizza Company

The Pizza Company ra mắt tại Việt Nam vào năm 2013 và có những bước tăng trưởng về doanh số cũng như tốc độ phát triển hệ thống cửa hàng mạnh mẽ. Thương hiệu được đánh giá là chuỗi nhà hàng pizza có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam. Sau 8 năm hoạt động, The Pizza Company đã mở rộng trên 70 điểm kinh doanh, phủ rộng khắp 21 tỉnh, thành tại Việt Nam.

The Pizza Company dành tặng nhiều ưu đãi cho khách hàng nhân sinh nhật lần thứ 9. Ảnh: The Pizza Company

Suốt 2 năm 2020 - 2021, vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, The Pizza Company khẳng định vị thế trong ngành với mức tăng trưởng trên 2 con số so với giai đoạn trước đại dịch và gấp nhiều so với giai đoạn đại dịch. Kết quả này là sự minh chứng cho định hướng và kim chỉ nam "luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và gắn liền lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội để cùng nhau vượt qua khó khăn". Cụ thể, The Pizza Company luôn giữ đúng cam kết: 100% an toàn, chất lượng, ưu đãi có lợi nhất cho khách hàng.

(Nguồn: The Pizza Company)