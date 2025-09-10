The Pearl tại Waterpoint khai thác địa thế hai mặt giáp sông, kênh đào

Phân khu The Pearl thuộc đô thị tích hợp Waterpoint có hai mặt tiếp giáp sông nước với mật độ xây dựng thấp, hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên không gian riêng tư, tiện nghi.

Trong góc nhìn phương Đông, dòng sông mang yếu tố phong thủy, biểu tượng cho sự trù phú, thịnh vượng, tài lộc. Hướng đến xây dựng cộng đồng thịnh vượng bên sông, hơn hai thập niên trước, Nam Long đã chọn Vàm Cỏ Đông để phát triển đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh).

Vàm Cỏ Đông có thượng nguồn nằm ở Campuchia, chảy qua nhiều huyện, thị của Tây Ninh, sau đó hợp nhất với sông Vàm Cỏ Tây và đổ ra biển Đông. Với địa hình trải dài chảy qua nhiều làng mạc, bãi bồi, ruộng đồng, làng nghề... dòng sông mang dấu ấn đời sống văn hóa phong phú của Nam Bộ.

Bên bờ Vàm Cỏ Đông, Waterpoint sở hữu địa thế 5,8 km mặt sông, ôm trọn ba mặt đô thị. Không chỉ tạo lợi thế cảnh quan, theo chủ đầu tư, dòng chảy này còn tạo nên sinh khí, đem lại môi trường sống trong lành, điều hòa khí hậu, đồng thời kết nối con người với thiên nhiên tại khu đô thị.

Đô thị tích hợp Waterpoint được bao bọc bởi ba mặt sông nước Nguồn: Nam Long

Trên địa thế nơi dòng sông hợp lưu với hệ thống kênh đào, chủ đầu tư triển khai khu compound cao cấp nhất - The Pearl. Phân khu có một mặt tiếp giáp khoảng 1 km đường sông và một mặt tiếp giáp 3 ha hệ thống kênh đào.

Địa thế tựa như một "bán đảo" nhỏ, giúp đưa mặt nước và mảng xanh tiếp cận gần khu ở. Cách thiết kế hướng đến việc tối đa hóa tầm nhìn ra sông của từng căn biệt thự, đồng thời giữ độ lùi và khoảng đệm cây xanh để đảm bảo sự riêng tư giữa các căn.

Phối cảnh các dãy biệt thự tại The Pearl Nguồn: Nam Long

Phân khu có mật độ xây dựng khoảng 17%, ưu tiên không gian xanh để gắn kết gia đình và cộng đồng. Bên dòng sông Vàm Cỏ, gia chủ The Pearl có thể ngắm nhìn hoàng hôn tại Sunset Clubhouse - tổ hợp tiện ích đa dạng từ hồ bơi vô cực, phòng gym, lounge & bar, bến du thuyền, bến hạ thủy.

Dọc theo công viên bên sông là chuỗi tiện ích ngoài trời gồm các lối dạo bộ, sàn yoga, sân chơi trẻ em, khu dã ngoại... Việc phân lớp tiện ích từ tiện ích trong nhà - ngoài trời và đa dạng theo độ tuổi tạo nên những không gian mở, đáp ứng nhu cầu của đa thế hệ cư dân.

Cư dân có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm ngay bên dòng sông. Nguồn: Nam Long

Ở quy mô toàn khu, Waterpoint được định hướng mô hình đô thị tích hợp, kết nối chức năng ở - học tập - làm việc - mua sắm - giải trí. Theo đó, The Pearl thừa hưởng hạ tầng chung của đô thị (trục giao thông, công viên, tiện ích liên khu) nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn về tính riêng tư, biệt lập và tiện ích đẳng cấp, đáp ứng chuẩn sống của giới thượng lưu.

Song Anh