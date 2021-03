The Pearl Riverside đón đầu tăng trưởng thị trường địa ốc Long An

The Pearl Riverside phát triển mô hình không gian sống xanh, kỳ vọng đáp ứng nhu cầu an cư của hàng nghìn chuyên gia, công nhân cùng cư dân địa phương.

Thị trường bất động sản vùng ven TP HCM nói chung và Long An nói riêng có nhiều tiềm năng tăng trưởng. Điều này đến từ tốc độ phát triển kinh tế, hạ tầng của tỉnh. Long An hiện là tỉnh thu hút dòng vốn đầu tư FDI mạnh từ nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến từ 40 quốc gia trên khắp thế giới. Theo Cổng thông tin điện tử Long An, tổng số vốn FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm 2020 lên đến gần 6,6 tỷ USD.

Với những lợi thế về quỹ đất, giá cả, kết nối thuận tiện đến TP HCM, quỹ đất phát triển dự án đa dạng, bất động sản nhà ở tại Long An đang là một trong những thị trường thu hút đầu tư. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh lên kế hoạch sẽ hoàn thành những dự án quan trọng như đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Bến Lức - Long Thành và cảng quốc tế Long An... Hạ tầng sẽ tạo thêm nền tảng cho Long An trở thành trung tâm kinh tế - công nghiệp mới, theo đó, nâng cao giá trị bất động sản trên địa bàn.

Công viên ven sông của dự án The Pearl Riverside. Ảnh: SeaHoldings.

Trong bối cảnh đó, SeaHoldings phát triển khu nhà phố compound The Pearl Riverside với mục tiêu trở thành lựa chọn nhà ở tốt tại thị trường vùng ven phía Tây TP HCM. Hưởng lợi từ sự tăng trưởng của công nghiệp tỉnh Long An, đại diện chủ đầu tư cho biết, The Pearl Riverside sẽ có tiềm năng sang nhượng, cho thuê khi tiếp cận hàng nghìn chuyên gia, lãnh đạo của 6 cụm công nghiệp trong bán kính 4 km xung quanh dự án.

Tọa lạc ngay bên bờ sông Vàm Cỏ Đông tại trung tâm thị trấn Bến Lức, The Pearl Riverside sở hữu không gian sống xanh hòa quyện cùng nét hiện đại, tinh tế của lối kiến trúc phong cách Singapore. Tại dự án, SeaHoldings đã dùng quỹ đất ven sông rộng gần 6.000 m2 để xây dựng nên công viên The Pearl River Park với bến du thuyền, sàn ngắm cảnh, quảng trường, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, chòi thư giãn, khu vực thể thao ngoài trời...

Nhà phố tại The Pearl Riverside hiện đang trong quá trình bàn giao. Ảnh: SeaHoldings.

Công viên ven sông là một trong số những tiện ích mang lại giá trị "nghỉ dưỡng tại gia" cho khu compound, bao gồm Clubhouse, trường học Pearl School và tòa nhà thương mại - dịch vụ 10 tầng Pearl Complex. Trong đó, Clubhouse với hồ bơi, phòng gym sẽ là nơi sinh hoạt, tập luyện và tổ chức những buổi tiệc ngoài trời dành riêng cho cư dân.

Ngoài Clubhouse và công viên The Pearl River Park đã xây dựng hoàn thiện, khách hàng đến tham quan The Pearl Riverside sẽ có thể trải nghiệm nhà mẫu. Công trình vừa khánh thành vào cuối năm 2020, có nội thất hiện đại, sang trọng. Tất cả khu vực trong nhà đều đón nắng, gió tự nhiên thông qua hệ thống cửa sổ, giếng trời. Từng gian phòng đều được tối ưu hóa để phù hợp với nhu cầu bày trí không gian sống của mọi gia đình.

Không gian sống bên trong nhà mẫu tại The Pearl Riverside. Ảnh: SeaHoldings.

SeaHoldings cam kết thi công đảm bảo chất lượng, bàn giao đúng tiến độ và pháp lý dự án. Hiện nhiều căn nhà phố tại The Pearl Riverside đang trong quá trình bàn giao và chủ đầu tư đã sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từng căn. Đại diện SeaHoldings cho biết, sẽ trao giấy chứng nhận đến cư dân trong thời gian tới.

Thời điểm sau Tết Nguyên đán, The Pearl Riverside đã tung ra chương trình ưu đãi "Nhà phố siêu sang - Ngập tràn quà tặng". Cụ thể, khách hàng chọn mua nhà phố tại khu compound sẽ có cơ hội nhận quà từ chủ đầu tư, giá trị lên đến 10 chỉ vàng. Ngoài ra, khách hàng còn thêm cơ hội rút thăm trúng thưởng xe ô tô Mazda 3 và iPhone 12. Trong đó, giải thưởng iPhone 12 sẽ được thực hiện rút thăm sau mỗi 5 giao dịch thành công. The Pearl Riverside vẫn còn mở bán những sản phẩm nhà phố còn lại trong năm 2021.

Tiểu Hiên