The Pearl phát triển không gian sống kết nối thiên nhiên, cộng đồng

The Pearl hướng đến hình thành môi trường sống có chiều sâu, nơi thiết kế, cảnh quan và cách tổ chức không gian cùng góp phần tạo nên trải nghiệm gắn kết cộng đồng, gắn bó lâu dài.

Trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, nhu cầu về không gian sống đang dần thay đổi theo hướng đề cao sự cân bằng và tính bền vững. Nhiều người không chỉ tìm kiếm nơi để ở, mà hướng đến môi trường có thể hỗ trợ đời sống tinh thần và sự gắn kết lâu dài. Tại The Pearl, mỗi ngôi nhà được thiết kế để mang câu chuyện riêng, nhưng cùng hướng đến không gian sống cởi mở và gắn kết.

Kiến trúc sư Nghiêm Đình Toàn trong buổi ghi hình tập Podcast chủ đề về tính cộng đồng tạo giá trị dài hạn của bất động sản. Ảnh: Nam Long

Chia sẻ về sự thay đổi trong cách lựa chọn không gian sống, Thạc sĩ, Kiến trúc sư Nghiêm Đình Toàn, cho biết nhiều gia đình hiện nay không còn xem nhà ở chỉ là tài sản vật chất. Họ quan tâm nhiều hơn đến khả năng nuôi dưỡng đời sống tinh thần và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều thế hệ trong cùng không gian. Theo ông, cách nhìn này cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy sống, từ ngắn hạn sang dài hạn.

Trong bối cảnh đó, đại đô thị Waterpoint quy mô 355 ha, được Nam Long và đối tác Nhật Bản phát triển theo hướng tôn trọng điều kiện tự nhiên. Thay vì áp dụng mô hình quy hoạch cứng, dự án lựa chọn cách tổ chức không gian dựa trên địa hình và dòng chảy của sông Vàm Cỏ. Cách tiếp cận này giúp hình thành môi trường sống có sự liên kết giữa kiến trúc và cảnh quan.

Không gian sống kết nối đa thế hệ tại phân khu cao cấp The Pearl - dòng sản phẩm Legacy Collection của Nam Long. Ảnh: Nam Long

Theo Kiến trúc sư Nghiêm Đình Toàn, khi kiến trúc và thiên nhiên kết hợp đúng cách, từ đó tạo ra môi trường sống cân bằng, nơi con người có thể cảm nhận được sự thư thái và gắn kết với không gian sống của mình. Ông cho rằng giá trị của công trình không chỉ nằm ở quy mô xây dựng, còn phụ thuộc vào cách công trình đó hòa nhập với môi trường xung quanh.

Từ cách tiếp cận đó, các không gian tại The Pearl thiết kế theo hướng giản lược chi tiết, ưu tiên sự bền vững và khả năng thích nghi với khí hậu vùng sông nước. Những khoảng không gian đệm được bố trí nhằm giảm tác động từ bên ngoài và tạo sự riêng tư cần thiết. Không gian sống vì vậy mang lại cảm giác yên tĩnh, phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi sau nhịp sống công việc.

Chủ nhân các căn nhà tại The Pearl thường là những người có nhịp sống bận rộn, thường xuyên chịu áp lực công việc và di chuyển nhiều. Vì vậy, họ có xu hướng tìm kiếm không gian sống tách biệt với sự ồn ào bên ngoài. Không gian tại đây không tập trung vào yếu tố trang trí cầu kỳ, mà ưu tiên sự giản dị và cảm giác ấm cúng.

Phối cảnh các dãy biệt thự view kênh đào (Canal villa) tại The Pearl. Ảnh: Nam Long

Các vật liệu được lựa chọn theo hướng bền vững và phù hợp với điều kiện khí hậu vùng sông nước. Đồng thời, các khoảng không gian đệm bố trí hợp lý để giảm tác động từ môi trường bên ngoài và tạo sự riêng tư cần thiết. Nhờ đó, không gian sống mang lại cảm giác ổn định và phù hợp cho nhu cầu nghỉ ngơi sau những áp lực thường ngày.

Ở góc độ rộng hơn, ngôi nhà không chỉ là nơi cư trú còn thể hiện cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Môi trường sống này đồng thời ảnh hưởng đến quá trình phát triển của các thế hệ trong gia đình. Thay vì xem nhà như tài sản đơn thuần, nhiều người bắt đầu coi đây là không gian gắn bó lâu dài.

Theo Kiến trúc sư Nghiêm Đình Toàn, khi đánh giá "chi phí vòng đời" của ngôi nhà, yếu tố quy hoạch không gian linh hoạt đóng vai trò quan trọng. Thiết kế phù hợp sẽ giúp ngôi nhà thích ứng với sự thay đổi của gia đình theo thời gian, đồng thời hạn chế nhu cầu cải tạo lớn trong quá trình sử dụng.

Ông đánh giá, đại đô thị Waterpoint được quy hoạch với hệ thống công viên xanh, đường chạy bộ và đạp xe ven sông, cùng các không gian phục vụ hoạt động thể chất. Những tiện ích này đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của cư dân, đồng thời tạo điều kiện để mọi người gặp gỡ và hình thành sự kết nối trong cộng đồng.

Tại The Pearl, mảng xanh sân vườn giữa các ngôi nhà được bố trí hợp lý. Thiết kế này giúp mỗi gia đình giữ được sự riêng tư cần thiết, nhưng vẫn duy trì sự gần gũi với các hộ xung quanh. Nhờ đó, không gian sống không tách biệt mà có sự liên thông, tạo điều kiện cho việc giao tiếp và chia sẻ trong đời sống thường ngày.

Không gian sống tại The Pearl vừa đủ riêng tư vừa có tính kết nối tạo sự gắn bó lâu dài của cư dân với nơi ở. Ảnh: Nam Long

Kiến trúc sư Nghiêm Đình Toàn phân tích, khi một cộng đồng ổn định hình thành, môi trường sống sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển của các thế hệ sau. Trẻ em lớn lên trong không gian đó có thể học hỏi từ cách sinh hoạt và ứng xử của những người xung quanh. Tuy nhiên, những giá trị này cần thời gian để hình thành và duy trì.

Ở góc độ tổng thể, không gian sống không dừng lại ở phạm vi của từng ngôi nhà, mà còn thể hiện qua cách các gia đình kết nối trong một khu dân cư. Khi quy hoạch và thiết kế tạo ra sự đồng điệu, cộng đồng sẽ dần hình thành tự nhiên, đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên sự gắn bó lâu dài của cư dân với nơi ở. Và đây cũng chính là hệ giá trị mà chủ đầu tư Nam Long "gửi gắm" vào phân khu cao cấp The Pearl tại đô thị Waterpoint.

Hoàng Đan