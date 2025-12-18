The Parkland sở hữu gần 17 ha không gian xanh, mặt nước

Phân khu The Parkland thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City sở hữu gần 17 ha cây xanh, mặt nước, hướng tới không gian sống xanh, mật độ thấp.

The Parkland là phân khu đầu tiên thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City do MIK Group phát triển, nằm trong đại đô thị Ocean City (1.200 ha). Dự án có quy mô 33,68 ha, mật độ xây dựng khoảng 26%. Trong đó, gần 17 ha được dành cho cây xanh và mặt nước, nhằm tạo lập môi trường sống thoáng đãng, đồng thời kiểm soát mật độ cư trú trong toàn phân khu. The Parkland hướng tới nhóm cư dân trẻ, theo đuổi phong cách sống năng động, gắn với thiên nhiên trong không gian đô thị hiện đại.

Dự án nằm trong khu vực đang trải qua quá trình đô thị hóa mạnh, thu hút ngày càng nhiều cư dân nhờ quỹ đất rộng và hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ. Bên cạnh lợi thế hạ tầng, nơi đây còn sở hữu mật độ xây dựng thấp và tỷ lệ không gian xanh cao - những yếu tố ngày càng khan hiếm tại khu vực nội đô.

The Parkland nằm trong đại đô thị Ocean Park 2. Ảnh: MIK Group

The Parkland phát triển theo mô hình không gian sống đa lớp cùng chuỗi tiện ích nội khu. Các không gian như công viên trung tâm, đường dạo bộ, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và quảng trường sinh hoạt được bố trí xen kẽ trong tổng thể cảnh quan xanh, hướng tới sự cân bằng giữa nhịp sống đô thị và yếu tố nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Điểm nhấn là công viên trung tâm 3,6 ha.

Dự án cũng thừa hưởng hệ tiện ích quy mô lớn của Ocean City như biển hồ nhân tạo, hồ điều hòa, hệ thống công viên liên hoàn, trung tâm thương mại, cơ sở y tế và giáo dục. Các tiện ích đã đi vào vận hành, hình thành cộng đồng cư dân.

The Parkland sở hữu công viên trung tâm quy mô 3,6 ha. Ảnh: MIK Group

The Parkland tiếp cận các trục giao thông chính như vành đai 3.5, vành đai 4, cầu Vĩnh Tuy 2, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và tuyến Văn Giang - Hưng Yên. Vị trí này giúp cư dân thuận tiện di chuyển tới trung tâm Hà Nội và các địa phương lân cận, đồng thời hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng của toàn khu vực.

Là phân khu mở đầu, The Parkland đóng vai trò nền tảng về quy hoạch và tổ chức không gian cho Imperia Ocean City trong các giai đoạn phát triển tiếp theo. MIK Group kỳ vọng, trong bối cảnh thị trường ưu tiên các dự án có mật độ hợp lý, không gian xanh lớn và giá trị sử dụng thực, những mô hình như The Parkland có tiềm năng phát triển bền vững.

Song Anh