The Park Avenue đẩy nhanh thi công sau khi hoàn tất pháp lý

Dự án The Park Avenue tại mặt tiền đường Ba Tháng Hai, phường Phú Thọ (quận 11 cũ) tập trung thi công, sẵn sàng triển khai nhiều tiện ích.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được đẩy mạnh thi công, dự kiến cất nóc vào cuối năm 2026 và hoàn thiện toàn dự án vào quý III/2027. Song song đó, dự án dự kiến ký hợp đồng mua bán với khách hàng vào tháng 4/2026, đồng thời mở bán các sản phẩm mới.

Tổ hợp căn hộ - thương mại dịch vụ cao cấp The Park Avenue là một trong số ít dự án còn lại của TP HCM có quỹ đất ba mặt tiền, nằm trên trục giao thông huyết mạch gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố. Các cung đường gồm đường Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành và trục kết nối vào Khu phức hợp thể thao Phú Thọ.

Lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan ban ngành cùng đối tác tại sự kiện tăng tốc thi công dự án. Ảnh: The Park Avenue

Theo chủ đầu tư, dự án được phát triển theo mô hình Tổ hợp căn hộ, văn phòng, thương mại dịch vụ, gồm hai tháp cao 32 tầng, khối đế thương mại 5 tầng và ba tầng hầm liên thông với tổng diện tích sàn hầm khoảng 20.000 m2. Khi hoàn thiện, dự án dự kiến cung cấp gần 1.000 sản phẩm bất động sản cao cấp cho thị trường.

Được quy hoạch đồng bộ với mật độ xây dựng khoảng 45%, tổ hợp căn hộ ưu tiên không gian mở và mảng xanh nhằm kiến tạo môi trường sống hòa hợp thiên nhiên, yên tĩnh giữa đô thị sôi động. Hệ thống tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ gồm hồ bơi vô cực, khu vui chơi trẻ em, phòng gym, khu sinh hoạt cộng đồng và khu thương mại - dịch vụ tại khối đế.

Phối cảnh dự án với ba mặt tiền. Ảnh: The Park Avenue

Từ The Park Avenue, cư dân dễ dàng kết nối với các khu vực trung tâm như phường Sài Gòn, Xuân Hòa, An Đông, Chợ Lớn thông qua các trục giao thông lớn; thuận tiện di chuyển đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Khu vực xung quanh tập trung hệ thống thương mại - dịch vụ lâu đời, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện và trường học lớn, nổi tiếng tại TP HCM. Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng cơ bản, phần móng và tầng hầm. Tổng thầu dự án cho biết sẽ tập trung nguồn lực triển khai thi công các hạng mục tiếp theo, phối hợp với chủ đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Lê Mỹ Hưng, Giám đốc điều hành khu vực TP HCM, Tập đoàn Novaland, cho biết thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Trên cơ sở đó, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Nhiều dự án bất động sản tại TP HCM từng bước tháo gỡ các "vướng mắc" pháp lý, tiếp tục xây dựng, bàn giao nhà và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân, trong đó có các dự án trọng điểm của Novaland. Tín hiệu trên giúp doanh nghiệp thực hiện các cam kết với khách hàng, vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển bền vững.

"Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản khu vực trung tâm TP HCM ngày càng hạn chế, việc The Park Avenue tiếp tục đẩy mạnh thi công hoàn thiện được xem là điểm sáng đáng của thị trường, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cao và củng cố niềm tin của người mua nhà", ông Hưng nói.

Dự án được quy hoạch ưu tiên không gian mở và mảng xanh. Ảnh phối cảnh: The Park Avenue

Hiện tại, nhiều dự án khác của Novaland tại khu vực trung tâm TP HCM đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện như Victoria Village và The Grand Manhattan. Trong giai đoạn 2025-2026, tập đoàn dự kiến bàn giao khoảng 10.500 sổ hồng cho cư dân tại các dự án Sunrise Riverside, The Sun Avenue, Kingston, Sunrise City North, Palm A1, Garden Gate, Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Golden Mansion, Lakeview City.

Công nhân thi công xuyên đêm tại đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City. Ảnh: Novaland

Đến tháng 11, ba đại đô thị quy mô lớn của Novaland gồm NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và Aqua City cũng hoàn tất các bước pháp lý quan trọng, đồng thời tăng tốc thi công và hoàn thiện đô thị, liên tục vận hành các tiện ích mới phục vụ cư dân và du khách. Tính riêng các dự án đang triển khai, hiện đơn vị đã bàn giao khoảng hơn 6.000 sản phẩm tại Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Sunrise Riverside.

Hoàng Đan