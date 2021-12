The Opera Residence hưởng lợi từ hạ tầng kết nối

TP HCMPhân khu đẹp nhất của Metropole Thủ Thiêm có sức hấp thụ tốt ngay trong Covid-19 một phần nhờ lực đẩy hạ tầng.

Ngày 2/9, cầu Thủ Thiêm 2 được hợp long, nối liền bán đảo Thủ Thiêm với trung tâm quận 1. Hoà cùng nhịp hợp long của cầu Thủ Thiêm 2 là hình vóc của The Opera Residence, phân khu đẹp nhất của dự án The Metropole Thủ Thiêm.

Theo đại diện SonKim Land, nhà phát triển dự án, một không gian sống cao cấp, sở hữu tầm nhìn đắt giá ôm trọn vẻ đẹp ngoạn mục của dòng sông Sài Gòn và Công viên Bạch Đằng cùng vẻ đẹp rực rỡ của Nhà hát Nhạc Vũ kịch đang dần hiển hiện giữa lòng "phố Wall" mới tại bờ Đông Sài Gòn.

Phối cảnh dự án The Metropole Thủ Thiêm, cận kề cầu Thủ Thiêm 2. Ảnh: SonKim Land

Tọa lạc tại vòng cung bán đảo Thủ Thiêm, The Opera Residence mang nét tương đồng với dòng sông Hoàng Phố nối hai bờ Đông và Tây của một Thượng Hải phồn hoa. Con sông Sài Gòn như một dải lụa vắt lên hai bờ những mảng màu tương phản.

Bờ bên này là một khu đô thị mới với những công trình kiến trúc tân kỳ tạo nên một không gian văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc hoàn chỉnh như Nhà hát Nhạc vũ kịch, Trung tâm Hội nghị thành phố, công viên Hồ Trung Tâm, quảng trường Central Plaza, công viên ven sông... Cách cầu bộ hành vài bước chân, bờ bên kia là một Sài Gòn chất chứa các giá trị di sản với phố đi bộ Nguyễn Huệ, những công trình biểu tượng như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố hay Nhà hát lớn.

Mang nét tương đồng của một phố Đông thịnh vượng với Bến Thượng Hải hay cây cầu Nam Phố nối hai bờ Đông và Tây, khu đô thị mới Thủ Thiêm hứa hẹn quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong khi đó, cầu bộ hành kết nối với khu phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đồng Khởi sẽ khiến The Metropole Thủ Thiêm sẽ trở thành một điểm hẹn tham quan, mua sắm và giải trí.

Phối cảnh The Opera Residences. Ảnh: SonKim Land

Nhờ vị thế ven sông, liền kề trung tâm quận 1, The Metropole Thủ Thiêm vừa giữ vẻ đẹp tự nhiên của sông nước, vừa mang hơi thở của nhịp sống hiện đại. Phong cách kiến trúc tại dự án được giới chuyên gia đánh giá cao. Tại giải thưởng Vietnam Property Awards 2021 vừa qua, phân khu The Opera Residence thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm do SonKim Land phát triển đã đạt giải "Thiết kế kiến trúc căn hộ tốt nhất" và "Nhà phát triển bất động sản hạng sang tốt nhất".

Ngoài ra, vào tháng 6, The Opera Residence cũng giành chiến thắng với ba giải thưởng gồm: "Kiến trúc tòa nhà cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam", "Dự án căn hộ tiêu biểu Việt Nam", "Dự án phức hợp tiêu biểu tại Việt Nam" tại giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương năm 2021.

Đại diện SonKim Land nhận giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2021. Ảnh: SonKim Land

Bên cạnh kiến trúc độc đáo, dự án cũng ghi điểm bởi các tiện ích cao cấp, từ phòng gym với các trang thiết bị hiện đại, phòng yoga - pilates, bồn tắm massage thủy trị liệu, khu vui chơi nước cho trẻ em đến sân golf giả lập, khu BBQ, công viên ven sông, hệ thống cửa hiệu, nhà hàng với những tuyến phố đi bộ náo nhiệt hay hệ thống bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe và trường học chuẩn quốc tế... Tất cả hứa hẹn mang đến những trải nghiệm sống đáng nhớ cho các chủ nhân thượng lưu của The Opera Residence.

Trong 4 phố nhà giàu quận 2 - Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi và An Phú, Thủ Thiêm được định vị là tâm điểm của thị trường nhà cao cấp và hạng sang do chỉ cách quận 1 bởi hầm vượt sông Sài Gòn và các cây cầu mới.

"Trong bối cảnh cạn kiệt quỹ đất ven sông, việc làm chủ một bất động sản tại một khu vực đắc địa như khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ là lựa chọn xứng tầm chủ nhân danh giá, đặc biệt khi bất động sản đó sở hữu tầm nhìn hướng sông cùng vị trí cửa ngõ giao thương, kết nối trung tâm quận 1 và thành phố Thủ Đức", đơn vị phát triển dự án mô tả.

Hoài Phong