The Open 2024 tính thế nào nếu chưa xác định chủ cup tại hố đích

"So điểm gộp bốn hố không xong sẽ sang so từng hố" là quy trình để xác định tân vô địch The Open nếu có tình huống hơn một golfer đồng điểm dẫn đầu (T1) sau khi tất cả đấu thủ cán đích - xong hố thứ 72.