'The Odyssey' của Christopher Nolan tung trailer

Trailer "The Odyssey" của đạo diễn Christopher Nolan giới thiệu nhân vật Odysseus - do Matt Damon đóng - vượt gian truân để về nhà sau trận chiến thành Troy.

Trailer 'The Odyssey' của Christopher Nolan Trailer "The Odyssey" của Christopher Nolan, sẽ ra rạp toàn cầu ngày 17/7/2026. Video: Universal Pictures Vietnam

Trong trailer công bố hôm 22/12, nhân vật anh hùng Odysseus bị đắm tàu cùng binh lính, phải vượt qua bão tố, đại dương, những vùng đất xa lạ và các hang động tối tăm, nơi xuất hiện bóng dáng sinh vật khổng lồ. Có đoạn, nhân vật nói: "Sau nhiều năm chinh chiến, không điều gì có thể ngăn bước quân tôi trở về nhà, kể cả chính tôi".

Đoạn video cho thấy Odysseus ẩn mình trong con ngựa thành Troy, cùng các cảnh đi bộ qua đất liền và lênh đênh trên biển. Xen kẽ là những phân đoạn ngắn giới thiệu con trai Odysseus - Telemachus (Tom Holland thủ vai) và Penelope (Anne Hathaway), người vợ chờ đợi ông nơi quê nhà.

Trailer nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt hơn chín triệu lượt xem chỉ sau 13 tiếng phát hành. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả nói ấn tượng với không khí sử thi, quy mô hình ảnh và phong cách dàn dựng của Christopher Nolan, đồng thời kỳ vọng đây là một trong những bom tấn đáng chú ý nhất năm 2026.

Tuy vậy, một bộ phận khán giả cho rằng đoạn giới thiệu chưa cung cấp đủ thông tin về câu chuyện. Trên nền tảng Facebook, một người dùng viết: "Khá khó để đánh giá bộ phim dựa trên những gì đã công bố. Tôi cần thêm trailer thứ hai để có thể nhận định rõ hơn".

Tạo hình của Matt Damon trong phim "The Odyssey". Ảnh: Universal Pictures

Hồi tháng 2, nhà phát hành công bố tạo hình của Matt Damon trong vai chính. Phim còn có sự tham gia của Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo và nhiều diễn viên khác. Ngoài vị trí chỉ đạo, Nolan viết kịch bản và sản xuất phim cùng vợ ông, Emma Thomas.

Quá trình quay phim thực hiện từ tháng 2 đến tháng 8 tại nhiều bối cảnh trên thế giới gồm Morocco, Hy Lạp, Italy, Scotland, Iceland và Tây Sahara. Với kinh phí ước tính 250 triệu USD, The Odyssey là dự án tốn kém nhất trong sự nghiệp của Christopher Nolan, đồng thời là bộ phim đầu tiên của ông được quay hoàn toàn bằng phim IMAX 70 mm. Theo Hollywood Reporter hôm 17/7, nhiều rạp chiếu tại Mỹ, Canada và một số nước châu Âu thông báo bán hết vé ở định dạng này sau hơn một giờ mở bán. Việc mở bán trước một năm là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chiếu rạp. Lượng vé được bán ra thu về khoảng 1,5 triệu USD (gần 40 tỷ đồng).

Tác phẩm gần đây nhất của Nolan là Oppenheimer, giành bảy giải Oscar năm 2024. Trong một cuộc phỏng vấn với Variety năm 2023, đạo diễn cho biết chỉ thực hiện những dự án khiến bản thân ông cảm thấy hoàn toàn làm chủ. Theo đạo diễn, dù ý tưởng ban đầu có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, tác phẩm khi hoàn thành phải mang dấu ấn cá nhân.

Poster phim "The Odyssey". Ảnh: Universal Pictures

Trường ca Odyssey của Hy Lạp được coi là kiệt tác trong nền văn học thế giới dù rất khó để xác minh và đưa ra thông tin chính xác về hoàn cảnh, xuất xứ. Tác phẩm được cho là của tác giả Homer - sống vào đầu thế kỷ thứ VIII trước Công nguyên. Ông là nhà văn, người hát rong chuyên kể những truyền thuyết thời Hy Lạp cổ. Hai tác phẩm của ông là Iliad và Odyssey được ghi chép lại vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên theo lệnh của bạo chúa Athena lúc bấy giờ là Peisistratos.

Tác phẩm dài 12.110 câu, chia thành 24 khúc, mỗi khúc có độ dài ngắn khác nhau. Khúc 6 ngắn nhất có 331 câu thơ, khúc 4 dài nhất với 847 câu thơ. Odyssey gồm hai câu chuyện chính: Quá trình Odysseus lấy lại vương quốc và người vợ Penelope thủy chung trải qua năm tháng hãi hùng vẫn kiên nhẫn chờ chồng.

