The Nine ghi điểm nhờ chất lượng xây dựng và tiến độ thi công

Áp dụng công nghệ cao trong xây dựng

Để chuẩn bị cho công tác ra mắt căn hộ thực tế ngày 27/3 và kế hoạch cất nóc dự án tháng 4 tới, công trường dự án The Nine (số 9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) những ngày này luôn nhộn nhịp bởi đội ngũ hơn 600 kỹ sư, công nhân cùng hàng loạt máy móc, thiết bị hiện đại hoạt động liên tục. Là dự án tâm huyết của chủ đầu tư GP.Invest, The Nine được đầu tư tỉ mỉ từ quá trình lựa chọn vị trí, lên ý tưởng, thiết kế tới xây dựng thực tế.

Dự án The Nine đã xây dựng đến tầng 26, dự kiến cất nóc tháng 4/2021.

"The Nine là sự kết hợp giữa năng lực của chủ đầu tư từng thành công với nhiều dự án lớn cùng nhà thầu thi công hoàn thiện phần thân và hạ tầng kỹ thuật Newtecons đồng thời ứng dụng những công nghệ hiện đại trong xây dựng", đại diện GP.Invest chia sẻ.

Dự án The Nine được thi công theo công nghệ xây dựng hiện đại là cốp pha nhôm, có trọng lượng nhẹ, khiến thời gian thi công được rút ngắn 30% song vẫn đảm bảo sự liên kết vững vàng, khả năng chịu lực tốt, đồng thời giúp cho bề mặt công trình nhẵn mịn hơn, đảm bảo tiêu chuẩn thẩm mỹ cao.

Công nghệ thi công xây dựng tại The Nine còn giải bài toán giảm thiểu cột bằng việc sử dụng vách chịu lực, kết hợp hệ kính khổ lớn tạo không gian rộng rãi và tầm nhìn không bị giới hạn.

Căn hộ không cột kết hợp với hệ vách kính khổ lớn tại Dự án The Nine.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của dự án là hệ thống kính bao phủ xung quanh toà nhà. GP.Invest đầu tư hệ thống kính lowE ngoại cỡ với độ dày 26mm (ở giữa có lớp khí Argon). Thiết kế kính tràn đảm bảo đưa ánh sáng vào bên trong căn hộ mà không bị cản trở bởi những khối bê tông thô cứng, đem lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời tạo sự sang trọng cho kiến trúc toà nhà. Bên cạnh đó, hệ thống cơ điện tại dự án cũng được đầu tư với mức chi phí lớn với hệ thống điều hòa âm trần Misubishi (2 chiều), các thiết bị điện đến từ những thương hiệu nổi tiếng như Philips, Siemens... đạt tiêu chuẩn 5 sao mà chủ đầu tư GP.Invest mong muốn kiến tạo tại The Nine.

Tiến độ xây dựng nhanh chóng

Thương hiệu GP.Invest gắn liền với các dự án thi công vượt tiến độ như Tràng An Complex, Nam Đô Complex....Cũng với quyết tâm đó, tại dự án The Nine, GP.Invest tập trung tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo chắc chắn tiến độ đã cam kết với khách hàng.

The Nine bắt đầu khởi công vào tháng 2/2020, đến nay, dự án đã thi công đến tầng 26 và dự kiến cất nóc vào tháng 4/2021, bàn giao nhà vào tháng 1/2022.

Căn hộ thực tế được ra mắt vào thứ 7, ngày 27/3.

Hiện chủ đầu tư cũng gấp rút hoàn thành căn hộ thực tế, chuẩn bị cho ra mắt vào ngày 27/3 tới. Khách hàng đến tham quan sẽ có cái nhìn chân thực và bao quát về thiết kế của căn hộ cũng như trực tiếp thẩm định chất lượng bên trong, những yếu tố hình thành căn hộ The Nine.

Tâm Anh