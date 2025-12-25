Thẻ nhớ Sandisk High Endurance chuyên dụng cho camera Wi-Fi

Thẻ nhớ Sandisk High Endurance được thiết kế cho camera giám sát và hành trình, hỗ trợ ghi hình liên tục với độ bền và khả năng chịu điều kiện khắc nghiệt.

Hiện nay, trước bối cảnh nhiều cửa hàng, gia đình lắp đặt camera để theo dõi từ xa, việc lưu trữ hình ảnh ổn định liên tục trở thành yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo dữ liệu không bị gián đoạn, đặc biệt khi xảy ra sự cố. Do đó, thẻ nhớ Sandisk High Endurance được xem là lựa chọn chuyên dụng giúp tối ưu khả năng ghi hình cho hệ thống camera giám sát.

Thẻ nhớ SandiskHigh Endurance có khả năng ghi hình liên tục, độ bền cao. Ảnh: Sandisk

Thẻ nhớ Sandisk High Endurance có tuổi thọ ghi hình lên đến 20.000 giờ (tùy dung lượng), phù hợp cho camera an ninh tại cửa hàng, bãi giữ xe, văn phòng, hộ gia đình hoặc camera hành trình trên xe. Thẻ đạt chuẩn tốc độ Class 10 - UHS-I, U3, V30, giúp ghi lại video Full HD và 4K mượt mà.

Bên cạnh đó, Sandisk High Endurance được thiết kế để đáp ứng hoạt động ghi hình 24/7 của camera Wi-Fi, có thể vận hành liên tục nhiều năm, hạn chế lỗi thẻ và rủi ro mất dữ liệu. Người dùng có thể xem lại hình ảnh rõ ràng khi cần truy xuất bằng chứng.

"Nhiều sự cố được phát hiện nhờ việc xem lại file lưu hình mới thấy chi tiết quan trọng. Vì vậy, một chiếc thẻ nhớ ổn định là yếu tố bắt buộc để thiết bị camera Wi-Fi ghi hình không gián đoạn", chuyên gia kỹ thuật từ Sandisk cho biết.

SandiskHigh Endurance phù hợp cho camera an ninh tại cửa hàng, bãi giữ xe, văn phòng, hộ gia đình hoặc camera hành trình trên xe. Ảnh: Sandisk

Sandisk High Endurance sử dụng vật liệu bền bỉ, có khả năng chống nước, chịu nhiệt, chống sốc và kháng tia X, giúp vận hành ổn định ngay cả trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Điều này cho phép thiết bị ghi hình chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ quay Full HD và 4K. Ngoài ra, khả năng lưu đè liên tục cũng là một thế mạnh của chiếc thẻ nhớ này. Khi bộ nhớ đầy, thẻ sẽ tự động xóa dữ liệu cũ để lưu nội dung mới mà không gây áp lực lên độ bền của thẻ.

Anh Minh Hòa, chủ một tiệm tạp hóa tại TP HCM, đang sử dụng thẻ nhớ Sandisk High Endurance cho camera tại cửa hàng, nhận xét thẻ bền, hỗ trợ việc lưu trữ cho hình ảnh rõ nét, dễ phân biệt chi tiết khi xem lại. Không chỉ anh Hòa, nhiều chủ cơ sở khác cũng chọn dòng thẻ này làm giải pháp lưu trữ cho hệ thống camera giám sát, bởi mức chi phí không quá cao nhưng sở hữu độ bền tốt, giúp người dùng yên tâm hơn trong việc bảo vệ dữ liệu quan trọng.

(Nguồn: Sandisk)