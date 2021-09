Thế nào là nghỉ hưu an toàn?

Nghỉ hưu là quãng thời gian tận hưởng thành quả lao động, làm những gì mình thích nhưng cần đảm bảo về mặt tài chính.

Nhắc đến nghỉ hưu, người Việt thường nghĩ đến tuổi nghỉ lao động được Bộ luật Lao động quy định dành cho những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân. Thực tế, nghỉ hưu là giai đoạn mà ai cũng sẽ trải qua, tức là không còn tham gia lao động dù ở lứa tuổi nào.

Những năm gần đây, trào lưu FIRE (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) đã gieo mầm trong lòng nhiều người trẻ ở khắp nơi trên thế giới. Chuyện nghỉ hưu ở tuổi 30- 40 không còn quá xa lạ với nhiều người. Theo các chuyên gia, với thu nhập cao, các kênh đầu tư ổn định cùng hệ thống an sinh xã hội vững chắc, việc nghỉ hưu sớm là khả thi với nhiều người lao động ở các nước phát triển.

Tài chính là phần không thể thiếu trong kế hoạch nghỉ hưu. Ảnh: Freepik

Việt Nam cũng không hiếm người thực hành lối sống FIRE nhưng không phải ai cũng thành công với kế hoạch đã đặt ra. Đơn cử như trường hợp một cô nàng sống tại TP HCM nghỉ hưu ở tuổi 33, sau 2 năm nghỉ ngơi và chiêm nghiệm, cô quyết định trở lại làm việc. Trên mạng xã hội, những câu chuyện về nghỉ hưu sớm khi được chia sẻ đều nhận về nhiều luồng ý kiến. Dù có chung mục tiêu là dừng làm việc để hưởng thụ cuộc sống nhưng quan điểm nghỉ hưu an toàn, giới hạn hưởng thụ của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau.

Có ý kiến cho rằng, nghỉ hưu an toàn là ngừng làm việc khi đến tuổi quy định, về nhà sum vầy bên con cháu. Đây cũng là thực trạng của đa số người Việt. Sau khi về hưu sẽ quanh quẩn ở nhà, trở thành những ông, bà trông trẻ giúp các con. Có người lại bày tỏ quan điểm, nghỉ hưu an toàn là được hưởng lương theo chế độ nghỉ hưu, đủ để trang trải cuộc sống khi về già.

Theo Investopedia, nghỉ hưu mang đến cơ hội tận hưởng thành quả lao động của mỗi người. Tuy nhiên, nghỉ hưu an toàn đòi hỏi sự chủ động và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Tức là, khi nghỉ hưu, bạn sẽ cần phải tạo ra đủ thu nhập để duy trì lối sống của mình mà không để tài sản gặp quá nhiều rủi ro.

Với bạn, nghỉ hưu an toàn là gì? Để giúp mọi người có cái nhìn khách quan, chân thực về nghỉ hưu sớm, nghỉ hưu an toàn, VnExpress tổ chức sự kiện "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính" với các diễn giả nổi tiếng, uy tín. Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về việc lên kế hoạch tài chính sớm cho nhiều lứa tuổi, đối tượng để có thể nghỉ hưu trước khi hết độ tuổi lao động.

Người tham gia mua vé eConference chủ đề "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính", từ nay đến hết ngày 5/9 sẽ được hưởng mức giá Super Early Birds ưu đãi là 159.000 đồng. Những ai đã tham dự eBox Bất động sản được ưu đãi còn 99.000 đồng.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu tại đây.

Hoàng Lâm