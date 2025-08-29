Thẻ MSB Mastercard Family được vinh danh tại London Design Awards 2025

Thẻ MSB Mastercard Family giành giải Platinum tại London Design Awards 2025 nhờ thiết kế khác biệt, truyền tải giá trị văn hóa gia đình Việt trên sản phẩm tài chính.

Giải thưởng Thiết kế London (London Design Awards) do Hiệp hội Giải thưởng Quốc tế (International Awards Associate - IAA) tổ chức hằng năm, nhằm tôn vinh các thành tựu sáng tạo trong nhiều lĩnh vực như nội thất, kiến trúc, sản phẩm, bao bì, truyền thông, thiết kế ý tưởng và UI/UX. Năm 2025, ban tổ chức nhận hơn 2.300 bài dự thi từ 35 quốc gia, quy tụ các nhà thiết kế, công ty và thương hiệu toàn cầu.

Theo ban giám khảo, MSB Mastercard Family gây ấn tượng bởi tính sáng tạo, cảm xúc văn hóa và khả năng ứng dụng cao. Sản phẩm được đánh giá là bước tiến trong việc "nhân bản hóa" các sản phẩm tài chính, đưa giá trị gia đình vào thiết kế thẻ.

MSB truyền tải giá trị văn hóa gia đình Việt trên sản phẩm tài chính. Ảnh: MSB

Ra mắt từ năm 2024, MSB Mastercard Family hướng tới các hộ gia đình trẻ tại Việt Nam. Thiết kế của thẻ lấy cảm hứng từ những bộ đồ chơi lắp ráp thời thơ ấu, tái hiện khoảnh khắc đời thường như cha mẹ dìu con những bước đi đầu tiên, các chuyến đi chung hay sự quan tâm giữa các thế hệ. Bốn trụ cột giá trị của gia đình Việt: trưởng thành, chia sẻ, nuôi dưỡng, biết ơn tạo thành bản sắc riêng cho sản phẩm. Trung tâm của thẻ là hình ảnh gia đình hạnh phúc, được bao quanh bởi các biểu tượng sức khỏe, tri thức và tinh thần. Dòng chữ "family" ở góc thẻ gửi gắm thông điệp: "Gia đình là điều quan trọng nhất".

Không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế giàu cảm xúc, thẻ còn tích hợp nhiều tính năng và ưu đãi dành riêng cho gia đình hiện đại. Chủ thẻ được hoàn tiền đến 30% cho chi tiêu giáo dục (học phí, ngoại ngữ, học trực tuyến...), luyện tập sức khỏe (gym, yoga, fitness, spa) và 5% khi mua sắm tại siêu thị, cửa hàng mẹ và bé, cùng hạn mức tín dụng linh hoạt. Đồng thời, thẻ còn tối ưu trải nghiệm cho phụ huynh với tính năng thanh toán một chạm, khi tích hợp vào ví điện tử như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay hay Garmin Pay.

Khi kết hợp cùng tài khoản thanh toán MSB, chủ thẻ được hưởng lợi suất cao gấp bảy lần tài khoản thông thường với kỳ hạn linh hoạt, giúp tối ưu chi tiêu và gia tăng giá trị tài chính cho gia đình.

Đại diện ngân hàng cho biết, MSB Mastercard Family không chỉ là công cụ tài chính, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, hỗ trợ và gắn bó.

"Chúng tôi hy vọng sản phẩm này sẽ là một trợ thủ đắc lực cho các bậc cha mẹ trong việc quản lý tài chính, tích lũy và chi tiêu thông minh mỗi ngày", đại diện MSB nhấn mạnh.

MSB thành lập năm 1991, hiện có 260 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc và mạng lưới gần 400 ngân hàng đại lý tại 55 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngân hàng sở hữu gần 7.000 nhân viên, phục vụ hơn 6 triệu khách hàng cá nhân và gần 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Minh Ngọc