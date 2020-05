The Metropole Thủ Thiêm đảm bảo tính pháp lý

Khu căn hộ The Galleria Residence thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

The Metropole Thủ Thiêm nằm vị trí đắc địa tại trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm, dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP HCM và các khu vực lân cận. Dự án hội tụ các xu hướng văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và giải trí, mang đến không gian sống mở.

Phối cảnh tổng thể dự án.

SonKim Land rất chú trọng về tính pháp lý, hiện ba lô thuộc dự án The Metropole Thủ Thiêm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể gồm The Galleria Residence (lô 1-16), The Crest Residence (lô 1-13) và The Opera Residence (lô 1-17). Trong đó, The Galleria Residence (lô 1-16) đã xây dựng lên tầng ba và đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quyết định của Sở Xây dựng TP HCM.

Cư dân The Metropole kết nối trực tiếp tới quận 1 thông qua cầu Thủ Thiêm 2, cầu bộ hành và ga metro tuyến số 2. Khu lõi trung tâm của đô thị mới Thủ Thiêm thiết kế là phân khu đa chức năng về tài chính, thương mại, văn hóa và giải trí, tập trung các biểu tượng mới của thành phố như trung tâm hội nghị, nhà hát nhạc vũ kịch, nhà triển lãm và quảng trường Central Plaza.

The Metropole Thủ Thiêm sẽ đóng góp cho cộng đồng tài chính nơi đây bốn tòa nhà văn phòng với hơn 200.000m2. Với các dự án nhà ở và văn phòng, cư dân sẽ vừa có thể làm việc và sống ngay tại The Metropole Thủ Thiêm vừa tận hưởng tất cả tiện nghi của khu trung tâm hiện tại cũng như cuộc sống đô thị mới.

Sau khi ra mắt các phân khu giai đoạn một The Galleria Residence và giai đoạn hai The Crest Residence, giai đoạn 3 mang tên The Opera Residence tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất dự án chuẩn bị giới thiệu ra thị trường. Đây là phân khu đẹp nhất với tầm nhìn bao quát thiên nhiên, cảnh quan sông cho các căn hộ, gồm hai tòa tháp Scala và Massimo đặt theo tên hai nhà hát opera nổi tiếng của miền Bắc và Nam Italy. The Opera Residence cung cấp 646 căn hộ, 3 tầng hầm, 24 tầng căn hộ và 4 tầng khối đế thương mại.

Phối cảnh dự án có tầm nhìn thoáng đãng ra sông Sài Gòn.

The Opera Residence nằm gần nhà hát nhạc vũ kịch thành phố với tầm nhìn về sông Sài Gòn, bao quanh bởi các công trình như trung tâm hội nghị, quảng trường Central Plaza, công viên ven sông và đại lộ Vòng cung. Các căn hộ The Opera Residence đều trang bị hệ thống thiết bị nội thất thông minh mang lại trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân.

Theo đại diện SonKim Land - đơn vị phát triển The Metropole Thủ Thiêm, dự án thuộc phân khúc bất động sản cao cấp nên đề cao việc mang đến những trải nghiệm sống khác biệt.

"Chiến lược kinh doanh của công ty là tập trung vào các dự án bất động sản nhà ở, khách sạn, văn phòng cao cấp có vị trí đắc địa, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp, mang đến trải nghiệm sống thượng lưu cho cư dân", ông Andy Han Suk Jung - Tổng giám đốc SonKim Land chia sẻ.

Anh Dũng