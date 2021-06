The Metrolines thu hút cộng đồng cư dân quốc tế

Nhiều khách nước ngoài quan tâm đến dự án The Metrolines mới ra mắt bởi vị trí giao điểm 3 tuyến metro và chuỗi tiện ích hiện đại, đồng bộ.

Vinhomes tiếp tục bổ sung nguồn cung cho thị trường bất động sản Hà Nội khi ra mắt The Metrolines. Đây là một trong những dự án sở hữu vị trí giữa tam giác 3 tuyến metro tại khu đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khảo sát của chủ đầu tư trên một số sàn giao dịch, lượng khách hàng quan tâm tới dự án này tăng hơn 20%, đặc biệt là dòng khách nước ngoài đang sinh sống, làm việc trong khu vực.

Anh Thái Văn Giàu, môi giới bất động sản tại Hà Nội, cho rằng dự án có nhiều điều kiện thu hút khách nước ngoài. Thông thường, các dự án chỉ cần có tuyến metro chạy qua đã đủ thu hút khách dòng khách ngoại, những người vốn coi metro là phương tiện di chuyển văn minh, không thể thiếu trước khi sang Việt Nam. Trong khi đó The Metrolines nằm ở nơi giao thoa của cả 3 tuyến đường sắt đô thị 5, 6, 7 và có hai nhà ga đặt cạnh.

Đại diện Vinhomes cho biết, ba tuyến metro sẽ mang lại trải nghiệm "một bước lên tàu" cho cư dân The Metrolines, mở ra kết nối thuận tiện đến các điểm trung tâm trong thành phố và ngược lại. Sự thuận tiện của metro giúp dự án hợp "khẩu vị" cư dân hiện đại, những người vốn bận rộn, di chuyển nhiều và muốn dành thời gian nghỉ ngơi trên phương tiện giao thông công cộng.

Phối cảnh dự án The Metrolines với vị trí giao 3 tuyến metro. Ảnh: Vinhomes.

Bên cạnh đó, nhờ vị trí trung tâm phía Tây Hà Nội, dự án tiệm cận các tuyến giao thông như Đại lộ Thăng Long, Vành đai 2, Vành đai 3, Lê Trọng Tấn giúp cư dân không mất nhiều thời gian để đến các khu vực tập trung nhiều văn phòng, công ty nước ngoài, khu công nghệ như The Manor, Mỹ Đình, Duy Tân, Hòa Lạc hay Keangnam... Việc di chuyển thuận tiện, nhanh chóng giữa nơi ở và nơi làm việc là một trong những ưu điểm khiến dự án thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng, đặc biệt là một số lượng lớn chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu vực phía Tây Hà Nội.

"Là dự án đầu tiên tại Vinhomes Smart City có sự rót vốn của các nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể phân khu The Sakura là sự hợp tác giữa Vinhomes và nhà phát triển bất động Nhật Bản - SAMTY, The Metrolines hứa hẹn mang tới không gian sống đẳng cấp quốc tế cho cư dân toàn cầu khi tìm một nơi an cư tại Việt Nam", đại diện Vinhomes khẳng định.

The Metrolines mang tới sự đa dạng về phong cách, khi thiết kế với 3 phân khu mang những đặc trưng riêng biệt. Các phân khu hội tụ đủ yếu tố đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khách hàng, đặc biệt là các vị khách quốc tế có những đòi hỏi cao về tiêu chuẩn sống.

Phân khu The Miami mang phong cách nhiệt đới, tươi mát từ Mỹ, phù hợp những khách hàng yêu thích nhịp sống sôi động không ngừng nghỉ. Điểm nhấn của The Miami là công viên nội khu phong cách resort 5 sao với bể bơi ngoài trời cho người lớn và trẻ em rộng trên 1.000 m2, thảm cỏ picnic, vườn thiền bao quanh bởi vườn nhiệt đới, hệ thống sân tập thể thao đa dạng với các loại hình gym, tennis, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng rổ...

Trong khi đó, phân khu The Sakura lại chính là hình ảnh thu nhỏ của xứ sở Phù Tang, dành cho những cư dân đề cao những giá trị văn hóa và nét tinh hoa, chi tiết trong từng thiết kế. Vườn Nhật nội khu Sakura mô phỏng công viên Zen Park từ Vinhomes Smart City, giúp tăng thêm diện tích không gian xanh, gợi nhắc về những giá trị độc đáo mà người Nhật đề cao, gồm cân bằng với tự nhiên và tìm thấy sự an yên trong tâm hồn.

Phân khu The Victoria mang phong cách Hong Kong, là nơi giao thoa giữa 2 nền văn hóa Á Đông và phương Tây.Từ phong cách hiện đại, sáng tạo, đa sắc màu của Hong Kong, The Victoria tái hiện thương cảng sầm uất bậc nhất xứ Cảng Thơm, hứa hẹn mang tới không gian phồn hoa, náo nhiệt và hiện đại năng động.

Công viên Nhật Bản Zen Park tại Vinhomes Smart City. Ảnh: Vinhomes.

Công dân toàn cầu sống tại The Metrolines cũng được thừa hưởng hệ thống hạ tầng, tiện ích đồng bộ bậc nhất khu vực. Với mật độ xây dựng 14,7%, Vinhomes Smart City kiến tạo không gian sống xanh đúng nghĩa với bộ ba công viên liên hoàn diện tích 16,3 ha, trải dài hơn 3 km gồm công viên trung tâm Central Park, công viên Nhật Bản Zen Park và công viên thể thao Sportia Park với hàng nghìn chức năng tập, hàng trăm sân chơi, đầy đủ các bộ môn để phục vụ nhu cầu của mọi gia đình.

Ngoài ra, những tiện ích từ hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup cũng xuất hiện đầy đủ với trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, hệ thống trường mầm non và liên cấp Vinschool. Chuỗi tiện ích trên vốn được cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại các đô thị khác của Vinhomes đánh giá tốt.

Tiểu Gu