The Meridian - tòa căn hộ mới ven sông Hàn Đà Nẵng

Xuất hiện giữa thời điểm quỹ đất trung tâm Đà Nẵng khan hiếm, The Meridian được kỳ vọng góp phần định hình chuẩn sống mới bên dòng sông Hàn.

Tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, những dòng sông thường là trung tâm hình thành các khu dân cư cao cấp và biểu tượng kiến trúc. Ở Đà Nẵng, sông Hàn mang vị thế tương tự - vừa là cảnh quan đồng thời là trục phát triển chiến lược của thành phố. Những năm gần đây, khu vực ven sông Hàn, đặc biệt dọc tuyến Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường, Hải Châu cũ), đang nổi lên như tâm điểm phát triển mới.

Thành phố đã phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch đường thủy với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng, hướng đến hình thành mạng lưới bến tàu, không gian du lịch và hệ thống hạ tầng dịch vụ dọc sông. Việc đầu tư đồng bộ này vừa mở rộng không gian sinh hoạt đô thị, vừa gia tăng giá trị cho khu vực trung tâm.

The Meridian sỡ hữu vị trí đắc địa bên Sông Hàn. Ảnh: The Meridian

Trong bối cảnh đó, quỹ đất ven sông ngày càng hạn chế, dòng sản phẩm căn hộ cao cấp gắn liền sông Hàn trở nên hiếm. Các khu vực ven sông được đánh giá cao nhờ yếu tố cảnh quan, tiềm năng khai thác cho thuê và khả năng giữ giá bền vững. Nhiều nhà đầu tư xem đây là tài sản kép - vừa mang giá trị an cư, vừa có khả năng tăng giá theo sự phát triển của đô thị.

Tọa lạc trên trục sông Hàn, The Meridian (tên pháp lý: Khu căn hộ cao cấp và thương mại dịch vụ thuộc Dự án Khu nhà ở và dịch vụ Tuyên Sơn) do Công ty Cổ phần Đầu tư Landcom làm chủ đầu tư được xem là một trong những dự án tiêu biểu cho xu hướng này. Dự án được thiết kế bởi Huni Architectes (Pháp), quy hoạch theo mô hình tổ hợp căn hộ - thương mại - dịch vụ, hướng đến chuẩn sống tích hợp của các đô thị hiện đại.

Phối cảnh tòa căn hộ với cảm hứng du thuyền. Ảnh: The Meridian

Điểm nhấn kiến trúc của The Meridian lấy cảm hứng từ hình ảnh "siêu du thuyền" hướng ra biển. Các đường cong mềm, khối kiến trúc thoáng và các chi tiết nội thất mô phỏng phong cách khoang hạng nhất trên du thuyền tạo nên bản sắc riêng cho dự án. Mỗi căn hộ được thiết kế tối ưu tầm nhìn với hệ thống kính toàn cảnh, ngắm pháo hoa ngay từ ban công, bao quát sông Hàn, biển và trung tâm thành phố - lợi thế cảnh quan khó lặp lại khi quỹ đất ven sông trung tâm gần như đã kín.

Không chỉ chú trọng thiết kế, The Meridian còn được phát triển theo hướng "all-in-one", tích hợp nhiều tiện ích như trung tâm thương mại, khu ẩm thực - mua sắm, văn phòng hạng A, bể bơi vô cực, sky bar, gym và spa. Mô hình này giúp cư dân có thể sinh hoạt, làm việc và giải trí trong cùng không gian, phù hợp với xu hướng đô thị nén và phong cách sống hiện đại.

Dự án đang trong quá trình xây dựng. Ảnh: The Meridian

Dự án đang được triển khai với tiến độ xây dựng khẩn trương. Với vị trí đắc địa, thiết kế đặc trưng và hệ tiện ích đồng bộ, The Meridian được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc bên sông Hàn, đồng thời góp phần định hình diện mạo trung tâm Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới - nơi giá trị bất động sản gắn liền với cảnh quan, văn hóa và tốc độ đô thị hóa của thành phố.

