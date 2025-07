The Men gợi nhớ ký ức thanh xuân

TP HCMGần 800 khán giả hát theo, vỗ tay khi những bản hit quen thuộc của nhóm The Men vang lên trong liveshow "Cảm xúc trở lại", tối 19/7.

Theo thành viên Lê Hoàng, chủ đề của chương trình là thông điệp mà nhóm muốn gửi đến khán giả: tìm lại tình yêu chân thành nhất với ca hát. Trở lại hoạt động ở tuổi 44, The Men vẫn thể hiện năng lượng dồi dào. Họ không tham vọng tìm kiếm thêm khán giả mới mà biểu diễn cho những người nghe có cùng cảm xúc, yêu thích âm nhạc của The Men.

The Men hát "Em luôn ở trong tâm trí anh" Nhóm The Men hát "Em luôn ở trong tâm trí anh". Video: Hoàng Dung

Trong hai giờ, nhóm dẫn dắt khán giả vào những bản nhạc tình sâu lắng với 10 bài làm nên tên tuổi. Loạt nhạc phẩm Em luôn ở trong tâm trí anh (Nguyễn văn chung), Nếu không phải là em (Phạm Việt Hoàng) - Chờ em trong đêm (Khắc Việt) - Mất anh em có buồn - Hãy để anh yêu em lần nữa (Nguyễn Đình Vũ), Ngàn nỗi nhớ gửi đến em (Phạm Bảo Nam) gợi ký ức những năm 2.000 thế hệ 8x, 9x nghe nhạc của nhóm trên tivi, radio, các chương trình ca nhạc.

Dù ngưng hoạt động 5 năm, họ vẫn giữ được phong độ trong giọng hát lẫn ngoại hình. Ở đầu liveshow, Lê Hoàng, Tiến Dũng xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, chọn bản hit Em luôn ở trong tâm trí anh (Nguyễn Văn Chung sáng tác), giúp tên tuổi nhóm đến gần công chúng đầu thập niên 2000. Cả hai khiến người nghe thích thú bởi kỹ thuật tốt, sức hát không thay đổi. Một số fan reo hò "đẹp trai quá hai anh ơi", "Hay quá". Lê Hoàng nói nhóm tập luyện hơn bốn tiếng mỗi ngày trước show một tháng. The Men cũng thay đổi cách hát, không còn cố gắng trưng trổ những nốt cao, chọn cách thể hiện nhẹ nhàng hơn trong các bài nhạc Hoa lời Việt như Phai dấu cuộc tình, khói thuốc đợi chờ. Fan bật đèn flash điện thoại, hòa giọng cùng hai ca sĩ.

Lê Hoàng, Tiến Dũng xuống sân khấu hát giao lưu cùng khán giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài những sáng tác quen thuộc, nhóm hát ca khúc mới, cover những bản nhạc được yêu thích hiện nay như Có thương thêm ai được đâu (Đông Thiên Đức), Yêu thật lòng đâu dễ quên (Thanh Hưng), Phép màu (Hùng Maydays). Nổi tiếng với dòng nhạc nhẹ nhàng, hình ảnh của những "quý ông hát tình ca", Tiến Dũng bất ngờ tung tẩy vũ đạo cùng nhóm nhảy. Anh có năng khiếu nhảy múa song ít khi có cơ hội trình diễn cho người hâm mộ. Lần này ca sĩ trổ tài như cách The Men nhấn mạnh vào sự đổi mới khi trở lại hoạt động.

Nhóm cũng dành một phần thời lượng để hát cùng những đồng nghiệp, cộng sự gắn bó với họ. Trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, người phụ trách phối khí cũng như đảm nhận vai trò dẫn chuyện cho đêm nhạc. Lê Hoàng cho biết Nguyễn Hoàng Duy là người kết nối hai thành viên nhóm vào năm 2010. Họ cùng thể hiện sáng tác I Need. Khắc Việt là cái tên đứng sau loạt hit của The Men trong hai năm đầu hoạt động. Nhạc sĩ kết hợp với The Men trong bài Chính là anh.

The Men hát "Có thương ai thêm được đâu" The Men hát "Có thương ai thêm được đâu". Video: Hoàng Dung

Ở phần cuối, The Men thay đổi không khí bằng loạt tiết mục remix như You Far Away (Nguyễn Hoàng Duy), Lời anh muốn nói (Phạm Bảo Nam). Đêm diễn kết thúc lúc 21h45, nhiều khán giả vẫn nán lại để chụp ảnh, xin chữ ký thần tượng.

Liveshow có lượng công chúng đa dạng về độ tuổi, nhưng đông đảo nhất vẫn là 30 - 40 tuổi, những người một thời yêu và sống cùng âm nhạc của The Men. Quốc Huy (30 tuổi, TP HCM) cho biết: "15 năm âm nhạc The Men tồn tại thì cũng từng ấy thời gian tôi đắm chìm trong đó. Từng mối tình đến rồi đi, những cảm xúc trong cuộc sống đều đan xen vào câu hát, lời ca của nhóm". Liveshow tiếp tục diễn ra ở Hạ Long ngày 8/8.

Lê Hoàng, 44 tuổi, quê Đà Nẵng, tốt nghiệp ngành cơ điện tử trường Đại học Bách khoa TP HCM. Anh từng là thành viên của nhóm B.O.M. Tiến Dũng, 40 tuổi, quê Hải Phòng. Anh sinh ra trong gia đình nghệ thuật, từng theo học ở Nhạc viện TP HCM. Thời gian đầu sự nghiệp, anh đầu quân cho công ty của nhạc sĩ Quang Huy, hoạt động trong nhóm nhạc teen Weboys.

Sau khi cả hai dừng công việc ở các nhóm nhạc cũ, trong một lần trò chuyện, họ nảy ra ý tưởng kết hợp thành nhóm nhạc The Men vào năm 2010 với phong cách nhạc nhẹ nhàng, nam tính. Hiện Lê Hoàng chung sống với diễn viên Việt Huê, có hai con trai lần lượt sinh năm 2015 và 2017. Tiến Dũng sang Mỹ từ năm 2019, kinh doanh ở lĩnh vực đầu tư nhà hàng và bất động sản. Anh kín tiếng về chuyện gia đình.

The Men, Nguyễn Hoàng Duy hát "I Need" The Men cùng Nguyễn Hoàng Duy hát "I Need". Video: Hoàng Dung

Hoàng Dung